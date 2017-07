Pousser l’équipement à l’extrême

Lorsqu’on achète des produits, il est rassurant de savoir qu’ils ont dû répondre à de nombreux critères de fiabilité et d’endurance avant d’apparaître sur le marché.

Personne ne souhaite dépenser de l’argent durement gagné pour acquérir des articles qui s’avéreront décevants, peu performants et qui briseront peut-être à court terme.

Lorsqu’on tourne la poignée d’un moulinet qui fonctionne bien, on n’imagine pas tout le travail de conception et de fabrication qu’il a fallu pour arriver à ce produit fini.

Je me suis récemment rendu à Tulsa, en Oklahoma, à la maison mère de la firme W.C. Bradley Co., avec un groupe de journalistes spécialisés afin de visiter le laboratoire d’expertise dans lequel cette entreprise a investi plusieurs millions de dollars. Les ingénieurs et les techniciens qui y travaillent ont mis au point eux-mêmes une foule de stations mécaniques et robotisées afin de tester les moulinets des compagnies Fin-Nor, Van Staal, Martin, Rhino, Zebco et Quantum qui leur sont confiés.

Dans le cadre du lancement des nouvelles versions PT, acronyme pour Performance Tuned, les concepteurs voulaient nous démontrer quels genres de batteries de tests les moulinets Smoke³, Vapor, Accurist, etc. avaient dû endurer pour se tailler une place au soleil, dans les présentoirs des marchands.

Test no 1 | Endurance générale Photo courtoisie

La première étape consiste à simplement faire tourner sans arrêt la poignée d’un lancer lourd ou léger, attelé à une charge de 2,5 kilos ou plus. Lors de notre visite, le Smoke S3 avait largement surpassé le cap du 1 800 000. Entre vous et moi, nous étions tous fort étonnés par ce genre de performance. Après une question sur le sujet, le responsable de la tournée médiatique s’est mis à rire et nous a montré un moulinet de catégorie intermédiaire qu’un client avait retourné pour vérification. Il nous a candidement avoué l’avoir totalement oublié sur la machine et, quand il s’en est rendu compte, l’ordinateur indiquait plus de 16 000 000 de rotations. Selon ses dires, les engrenages commençaient à être fatigués, mais il était toujours fonctionnel. Dès que ces fabricants dépassent le million de motions, cela leur prouve que la grande majorité des pêcheurs ne solliciteront jamais autant leur investissement.

Test no 2 | Active, désactive Photo courtoisie

Cette épreuve a pour but de confirmer le bon fonctionnement du mécanisme d’enclenchement de l’anse de panier, ou de la barre de désengagement dans ce cas précis, et de démontrer leur résistance à l’usure. Le robot appuie sur le thumb bar et le moteur tourne immédiatement la manivelle pour réactiver la bobine et l’engrenage. Cette opération sera répétée à au moins un million de reprises.

Test no 3 | En douceur Photo courtoisie

Pour être efficace, un frein doit fonctionner uniformément, en douceur et surtout sans saccades. La machine impliquée dans cette série de tests tire constamment le fil de la bobine et analyse comment le système de freinage réagit à court, moyen et très, très long terme.

Test no 4 | Simulation abusive Photo courtoisie

Bien qu’il existe de nombreuses séries dédiées à la pêche en eaux salées, les responsables du laboratoire exposent tous les modèles à des bains extrêmes d’humidité à une température de 95 degrés F avec une concentration saline hautement élevée. Les scientifiques sur place peuvent analyser, le cas échéant, l’expansion et la contraction de certaines pièces, l’impact de la corrosion et l’altération de la finition lors des examens initiaux. Le Smoke S3, destiné à l’eau douce, est demeuré deux semaines dans cet environnement hostile et il fonctionnait toujours normalement par la suite.

Test no 5 | Chambre sonore Photo courtoisie

Bien que ces spécialistes puissent détecter les différentes anomalies visuellement et manuellement, ils se servent aussi d’une chambre acoustique dans laquelle ils font tourner la poignée des moulinets pour identifier tout son suspicieux émis par le rotor et les engrenages. Cette pièce est également utilisée avec des modèles neufs, testés ou utilisés par des adeptes.

Test no 6 | Abusif Photo courtoisie

À cette étape, les principaux intéressés appliquent une tension de plus de 4,5 kilos directement sur la bobine. Un moteur force ensuite la poignée à tourner sur elle-même au moins 500 000 fois. Les engrenages sont alors incroyablement sollicités. Lors de cette épreuve, on peut également constater la résistance des boîtiers et des pieds de moulinets qui déformeront et briseront en cas de faiblesse ou de mauvaise conception. Le moulinet Van Staal, sur ce cliché, avait dépassé le cap des 900 000 rotations.

Test no 7 | Pousser au maximum Photo courtoisie

Voici l’épreuve la plus vicieuse, selon moi. On resserre considérablement le frein du moulinet, puis on relie une courroie de la bobine à un moteur. On la fait ensuite tourner pendant plusieurs centaines d’heures, à des vitesses variables, comme s’il s’agissait de combats interminables avec des poissons-trophées. Les ingénieurs vérifient par la suite la solidité et la résistance du système de freinage, des rondelles CSC, du cliquetis sonore de la bobine, du rotor et de l’arbre.

Test no 8 | Thermo réaction Photo courtoisie

Afin d’obtenir une analyse complète sous les angles, les concepteurs entreposent chacun des modèles de moulinets dans un four à 82 degrés Celsius (180 degrés Fahrenheit) comme s’ils avaient été laissés dans un coffret de voiture à des températures extrêmes. Ils les transfèrent ensuite dans un congélateur industriel où le thermomètre descend à - 34 degrés Celsius (- 30 degrés Fahrenheit). Dans chacune de ces conditions, ils peuvent valider, après ces cycles thermiques, le bon fonctionnement des moulinets et que le lubrifiant Hot Sauce est toujours aussi performant.

Test no 9 | Chambre des tortures Photo courtoisie

Afin de confirmer la résistance des composantes externes, les ingénieurs ont mis un moulinet pour le lancer lourd et un autre pour le lancer léger dans la cuvette d’une vieille sécheuse à linge Kenmore des années 1960, avec une cuve en métal. Ils ont mis en marche cet appareil pendant plus de 60 minutes. Malgré quelques égratignures apparentes, les deux Smoke fonctionnaient toujours sans problème.