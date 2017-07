​Quelle place occupe la liberté dans votre couple?

On carbure à l’amour, n’est-ce pas ? L’amour de soi, des autres, de la vie, de la nature... Certains disent que l’amour donne des ailes et d’autres, qu’il offre des racines. C’est ce premier amour qui colore sans aucun doute le reste de la vie amoureuse : équilibré, il donnera le goût de se dépasser, toxique, il enlèvera toute spontanéité. Et vous, comment aimez-vous votre amour ?

1. ​Selon vous, un couple uni doit tout partager : ses loisirs, ses activités, ses sorties... VRAI ou FAUX

Répondre VRAI signifie sans doute que vous ne vous laissez que très peu de place pour évoluer seul au sein de votre couple, ce qui peut ne pas toujours être l’idéal. L’individualité ne doit pas être écartée, mais elle ne doit pas non plus être ­remplacée par l’individualisme...

2. ​Si vous deviez assister à une soirée où votre conjoint s’amuse et que vous, vous trouviez le temps long, ce serait la dispute assurée au retour. VRAI ou FAUX

Si des désaccords correspondent automatiquement à des disputes carabinées, ça doit brasser dans votre couple ! Blague à part, il faut, dans un couple, être certain de pouvoir exprimer à l’autre comment on se sent, sans chercher à culpabiliser. Chacun est responsable de son propre bonheur.

3​. Vos différences d’opinions vous poussent chacun dans vos tranchées et vous éloignent. VRAI ou FAUX

Il est normal que des désaccords ­éloignent temporairement les membres du couple. La force de celui-ci réside dans sa capacité à se respecter mutuellement et à discuter suffisamment bien pour être en mesure de se rejoindre malgré les désaccords. Vivement la différence !

4​. Pour vous, vivre au sein d’un couple où les partenaires se disent « je t’aime » plus de trois fois par jour représente un idéal. VRAI ou FAUX

Si vous avez répondu VRAI, est-ce parce que vous avez besoin d’entendre plutôt que de voir des preuves ? Croire aux paroles seules peut être parfois trompeur, car certains disent qu’il existe des « je t’aime » totalement vides de sens... Et si vous cherchiez plutôt à vous améliorer quotidiennement dans votre façon de vous le laisser savoir ?

5. ​La pire chose que votre partenaire puisse vous faire, c’est de critiquer ­ouvertement vos amis. VRAI ou FAUX

Les amis sont importants dans la vie, qu’on soit célibataire ou en couple. La place de ceux-ci reste à déterminer et à discuter. Seriez-vous prêt à dire que ce serait LA pire chose à faire que de parler contre eux ?

6. ​Une personne qui se masturbe alors qu’elle est en couple crée un tort ­considérable à son union. VRAI ou FAUX

En fait, la masturbation au sein d’un couple est un comportement très sain s’il est fait pour les bonnes raisons : c’est-à-dire pour varier le plaisir. Il arrive que la masturbation remplace une relation sexuelle – lors de situations exceptionnelles, d’un désaccord au niveau des besoins de fréquence, d’une pulsion trop forte... Toutefois, si cela en devient une habitude, c’est qu’il y a un problème plus profond. L’un ne doit pas se produire au détriment de l’autre.

7​. En amour, chacun a droit à son jardin secret. VRAI ou FAUX

Oui, mais pas à n’importe quel prix. Chacun doit pouvoir établir des limites en fonction de ses propres valeurs. Si le jardin secret compromet l’intégrité mentale ou physique de l’autre, c’est que ce n’est pas un jardin secret, mais un mensonge.

Sur ce, je vous invite à comparer vos réponses et à discuter... de liberté ! Votre liberté s’arrête là où celle de l’autre commence. Et tout débute par un grand respect de soi et de l’autre !