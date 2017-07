Une victoire sous la pluie à Rockland

Retardée d’une demi-heure en raison de la pluie, la partie opposant les Capitales aux Boulders de Rockland a de nouveau été repoussée en début de septième manche alors que la formation de Québec menait par le pointage de 4-2, jeudi soir, au Palisades Credit Union Park de Ponoma, la troupe de Patrick Scalabrini l'a finalement emporté au compte de 5-4.

Malgré les ennuis météorologiques, les partisans réunis au stade avaient assisté à un bon duel de lanceurs. Pour Québec, Arik Sikula n’a accordé que deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches complètes.

Son vis-à-vis, Ari Kaufman, a plutôt connu des difficultés en début de sixième, laissant sa place à Ethan Elias. En cinq manches et deux tiers, le partant de Rockland a concédé trois points et quatre coups sûrs. Avant d’accorder un simple à Jordan Lennerton et un coup de circuit à Maxx Tissenbaum, Kaufman n’avait alloué que deux coups sûrs à l’adversaire.

Tissenbaum y prend goût!

À propos de ce fameux circuit, Tissenbaum a de nouveau prouvé son talent en faisant un copier-coller de sa performance de la veille. En sixième manche, le Torontois a claqué une longue balle, bonne pour trois points, permettant aux Caps de prendre les devants 3-1.

Malheureusement pour Québec, la réjouissance fut de courte durée. Marcus Nidiffer y est allé d’un triple productif lors du tour au bâton des Boulders, permettant à Dylan Tice de croiser la plaque et de réduire l’écart à un point.

Un deuxième délai de pluie

Pour les joueurs sur le terrain, les conditions devenaient de plus en plus dangereuses en septième manche et les arbitres ont décidé d’arrêter le match, à la suite d’une chute de l’artilleur des Boulders et d'un mauvais relais au premier but.

Lors de cette séquence, James McOwen est venu marquer, Yordan Manduley s’est dirigé au troisième but et Yurisbel Gracial s’est transporté jusqu’au deuxième coussin.

Une fois les hostilités reprises, Daniel Rockett a inscrit le point ultime pour les Capitales, grâce à son deuxième circuit en deux matchs, portant la marque à 5-3.

Les Boulders ont tenté de revenir de l’arrière en neuvième, en réduisant l’écart à un point, mais n’ont pu profiter de ce momentum. Le match marathon aura duré un peu plus que quatre heures.