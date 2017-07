Un militaire de Valcartier accusé d’agression sexuelle

OTTAWA – Un militaire rattaché à la base de Valcartier, dans la région de Québec, est accusé d’agression sexuelle contre un autre membre des Forces armées canadiennes.

Les gestes allégués se seraient produits sur la base militaire de Waimwright, au sud-est d'Edmonton, en Alberta.

Le caporal Régis Tremblay, qui est membre de l’Unité interarmées de soutien au personnel à Valcartier, devra répondre à un chef d’agression sexuelle devant une cour martiale. La date de la comparution à venir n’a pas été précisée.

«Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes fait enquête sur toutes les allégations d’agression sexuelle de manière exhaustive et impartiale pour contribuer au maintien d’un environnement professionnel respectueux et sain pour tous les militaires. Le [dépôt] de cette accusation reflète l’efficacité de notre approche et notre engagement continu d’appuyer les victimes et de contribuer à prévenir les comportements sexuels néfastes et inconvenants dans les Forces armées canadiennes», a indiqué vendredi le lieutenant-colonel Francis Bolduc, commandant au Service national des enquêtes, par communiqué.