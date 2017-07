Un retour attendu à Québec

L’an passé, le groupe canadien The Strumbellas se produisait au FEQ deux fois plutôt qu’une, sur la scène Fibe et à Place d’Youbille. L’accueil que le public réservait au groupe a marqué le chanteur Simon Ward. Il était tout naturel que The Strumbellas ait droit, cette année, au parc de la Francophonie.

« On a eu une belle surprise, raconte le chanteur et guitariste Simon Ward à l’autre bout du fil. On n’avait jamais joué à Québec, et on ne savait pas à quoi s’attendre. On a commencé à jouer, et il y avait une mer de monde qui chantait nos chansons. Ç’a été un des beaux moments de notre été. Il fallait absolument revenir. »

« Je pense que ce sera un meilleur spectacle, juste parce qu’on a tourné une année de plus ensemble. On est plus à l’aise encore sur scène », a-t-il ajouté.

Le succès planétaire de la chanson Spirits, qui se trouve sur leur 3e album, Hope, lancé en 2016, a ouvert à la formation les portes des plus grands festivals au monde, et les a propulsés au sommet en peu de temps.

La chanson qui a tout changé

« Cette chanson-là, c’est probablement la meilleure chose qui nous soit arrivée, soutient Ward. Je ne pense pas que ce soit la seule raison de notre succès, mais ça nous a aidés beaucoup, beaucoup. Il y a de ces chansons qui sont simples et que les gens s’approprient. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. »

Le chanteur avoue qu’il souhaitait un succès radio avec cette pièce. « Quand je l’écrivais dans ma chambre, je n’avais pas ça en tête. Mais quand est venu le temps de l’enregistrer, on l’a nettement produite pour que ça joue à la radio ».

Un tel succès ajoute-t-il à la pression pour du nouveau matériel ? « Oui, pour être honnête. Mais c’est correct, j’aime la pression et je suis persuadé que nous avons du bon nouveau matériel, qui devrait sortir prochainement ».