Une histoire d’amour qui dure depuis 35 ans

Iron Maiden détient certainement le record du plus grand nombre de spectacles à Québec pour un groupe métal, avec 17 prestations. L’étroite relation entre la formation britannique et la Vieille Capitale se poursuivra dimanche dans un Centre Vidéotron qui sera rempli au maximum de sa capacité.

L’histoire d’amour a débuté, il y a 35 ans, le 25 juin 1982, au Colisée de Québec.

Après une première visite au Club Montréal, en 1981, lors de la tournée mondiale Killer, la formation britannique, issue du mouvement new wave of British heavy metal, est de retour avec un nouveau chanteur, un nouvel album et une série de 184 concerts.

Le promoteur et producteur Michel Brazeau lance les dés. Il démontre son intérêt pour cette tournée intitulée The Beast on the Road.

On le regarde d’une bien drôle de façon lorsqu’il manifeste son intention de présenter la jeune formation dans le temple des Nordiques.

« Le groupe ne faisait pas d’amphithéâtre de cette taille lors de cette tournée en Amérique du Nord. Il faisait des clubs et des salles de 500 à 1000 personnes. Tout le monde me traitait de fou, mais l’album The Number of the Beast était hot et avait très bien marché à Québec. Ce fut un succès », a-t-il raconté, lors d’un entretien.

Étonnés

Michel Brazeau se souvient qu’il avait dû louer des caisses de son et des éclairages additionnels. La formation ne traînait pas autant d’équipement sur la route.

« Les membres de Maiden étaient très étonnés de se produire dans un aréna dans la ville de Québec. Ce fut le début d’une longue histoire d’amour », a-t-il ajouté.

Un pari que le promoteur a remporté, lorsque 6200 spectateurs se sont pointés au Colisée pour découvrir l’immense talent de cette jeune formation originaire du district de Leyton à Londres. Le prix d’un billet, dans les loges, était de 10,50 $.

La musique, le charisme de Dickinson et l’énergie communicative et contagieuse du bassiste Steve Harris, qui court tout partout et qui chante toutes les paroles des chansons, leur ont permis de gagner le public de Québec.

Photo d'archives, Yves Leclerc

Séance de signatures à Lévis

Maiden avait lancé la soirée avec les pièces Murders in the Rue Morgue, Killers et Run to the Hills et elle s’était terminée avec les Sanctuary, Drifter, Running Free et Prowler en rappels.

« S’il était venu 1000 ou 1500 spectateurs, ça aurait été la fin de ma carrière. Mon gérant de banque, qui était très ouvert, ne m’aurait plus passé d’argent », a-t-il lancé en riant.

Quelques heures avant de monter sur les planches, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith et Clive Burr avaient participé à une séance de signatures chez un disquaire des Galeries Chagnon à Lévis.

Photo d'archives, Yves Leclerc

Une séance qui avait débuté avec du retard et qui avait été déplacée dans un autre local, afin d’éviter que les fans prennent d’assaut la boutique.

Michel Langevin, batteur de Voivod, est un fan de la première heure.

« Le premier disque d’Iron Maiden est mon album préféré de tous les temps », a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien, ajoutant que Killers n’était pas très loin dans son palmarès et qu’il avait assisté au premier spectacle du groupe au Club Montréal en 1981.

Iron Maiden se produit dimanche à 19 h 30 au Centre Vidéotron. La formation suédoise Ghost se produira en première partie.