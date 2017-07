Une jeunesse qui inspire confiance

Malgré des changements mineurs et la perte du défenseur Colin Miller au repêchage d’expansion, le centre des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, continue de voir avec optimisme la prochaine saison de l’équipe en raison, notamment, de l’émergence de plusieurs jeunes de l’organisation.

Depuis le début de la saison morte, le directeur général des Bruins, Don Sweeney, a embauché deux joueurs sur le marché des agents libres.

L’équipe a tout d’abord acquis les services de Kenny Agostino, un attaquant de 25 ans qui a passé la majorité de ses quatre premières saisons professionnelles dans la Ligue américaine, ainsi que l’arrière Paul Postma, qui a disputé 65 parties avec les Jets de Winnipeg la saison dernière.

Des jeunes en progression

Bref, rien pour changer considérablement le visage de l’équipe qui, l’an dernier, s’est taillé une place en séries éliminatoires de justesse, devançant par un petit point le Lightning de Tampa Bay.

« On a perdu un joueur comme tout le monde en raison du repêchage d’expansion. Les deux joueurs signés nous apportent de la profondeur. Nous avons une bonne équipe, et d’accéder aux séries l’an dernier a été un pas en avant. Ç’a donné de l’expérience aux jeunes et de l’organisation, et ça leur a permis de voir ce que sont les séries », estime Bergeron qui vient de remporter un quatrième trophée Selke en carrière.

Parmi les jeunes qui ont profité de la dernière danse printanière, notons le défenseur Charlie McAvoy qui s’est imposé dans le top-4 ainsi que David Pastrnak, qui vient de connaître sa saison d’éclosion dans le grand circuit avec 70 points en 75 parties. Brandon Carlo a aussi bien paru tandis que les Zachary Senyshyn, Jake DeBrusk et Jakob Forsbacka-Karlsson cognent à la porte.

Un nouveau dans la famille

D’ailleurs, Bergeron aura un été occupé et pas simplement parce qu’il se prépare pour la prochaine saison. Sa conjointe est actuellement enceinte d’un deuxième enfant qui devrait voir le jour au mois d’août.

Celui qui réside maintenant de façon presque permanente à Boston y passera encore plus de son temps estival, outre pour quelques visites à la famille et pour prendre part au Pro-Am Gagné-Bergeron, le 10 août à L’Ancienne-Lorette.

« Même si notre vie se fait de plus en plus à Boston, on vient revoir les amis et la famille chaque année et c’est important pour nous de le faire, pour que nos enfants voient nos racines. »

Jeux olympiques: « Extrêmement déçu » de la décision de la Ligue nationale

Patrice Bergeron ne se fait pas aussi incisif que son compatriote québécois Marc-Édouard Vlasic quand vient le temps de commenter la décision de la Ligue nationale de hockey d’interdire la participation de ses joueurs aux prochains Jeux olympiques de 2018, à Pyeongchang.

Lors de la dernière Coupe du monde de hockey, en septembre dernier, Bergeron évoluait sur le premier trio de l’équipe canadienne en compagnie de Sidney Crosby et de son coéquipier chez les Bruins de Boston, Brad Marchand.

Si rien n’est jamais assuré, il y a fort à parier que le natif de L’Ancienne-Lorette aurait fait partie de la sélection canadienne olympique si les joueurs de la LNH y avaient eu accès.

Un engagement à respecter

Toutefois, il assure ne pas s’être attardé sur le sujet de façon approfondie jusqu’à maintenant.

« Je suis extrêmement déçu, a-t-il concédé. Ce furent deux belles expériences pour moi que je n’oublierai jamais. Je souhaite à tout le monde de le vivre. Toutefois, j’ai un engagement avec les Bruins que je dois respecter et il y a plusieurs choses à regarder. J’aimerais qu’il y ait une entente qui se fasse avant les Olympiques. Le temps commence à presser, mais j’aimerais qu’on ait encore la chance d’y aller. »

Rappelons que Vlasic a mentionné à plusieurs reprises depuis l’annonce de la LNH qu’il songeait fortement à participer au prestigieux événement quand même et qu’il espérait que les joueurs vedettes du circuit passent un message collectif en faisant la même chose.

« Pour qu’il y ait vraiment une vague de solidarité, il va falloir que ça commence avec les gros joueurs. Il faut qu’il y en ait un ou deux qui embarquent parce que, moi, j’ai moins de pouvoir que si Ovechkin ou Crosby embarquent. Si eux le font, est-ce que d’autres vont suivre ? On ne le sait pas, mais ça part de là », avait-il mentionné lors d’une entrevue avec Le Journal au début du mois de juin.