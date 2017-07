[VIDÉO] Un nouveau clip pour Alice Cooper

En prévision de la sortie imminente de son nouvel album, le chanteur hard rock de 69 ans a diffusé un clip pour sa chanson Paranormal.

Cette nouveauté d’Alice Cooper porte d'ailleurs le nom de l’album devant paraître le 28 juillet prochain.

Les fans du chanteur ne seront pas trop dépaysés en visionnant le clip (qui est davantage un teaser de l'album à venir) fidèle à l’univers du chanteur.

Les paroles de Paranormal y défilent sur un fond de forêt sombre, de pierres tombales et de squelettes. Vous voyez le genre? Du pur Alice Cooper.

Son album précédent, Welcome 2 my nightmare, remonte à 2011. Ce dernier titre se voulait une suite à son classique Welcome to my nightmare sorti en 1975.

Alice Cooper entame une tournée mondiale en Norvège le 21 juillet. Cette série de spectacles se terminera le 7 décembre prochain à Paris. Aucune date n’est prévue pour Montréal.