GARNEAU, Michèle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juin 2017, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Michèle Garneau, fille de feu Émilien Garneau et de feu dame Yvette Galarneau. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil sa fille Caroline Dumas, son fils François Dumas (Anik Sanfaçon) et leur père Jean-Guy Dumas (Suzie Marcotte); ses petits-enfants : Alex et Mariane Dumas; ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Claire (Michel Boies), Chantal, Raynald Dumas (Danièle Dumas) et Christiane Dumas, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. S.V.P. ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 Tél. 418 683-8666www.cancer.ca