DALPE, George



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 13 juillet 2017, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur George Dalpe, époux en premières noces de feu dame Helen Willcott et en deuxièmes noces de dame Lise Vallerand. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Lise Vallerand, ses enfants: Michael (Johanne Gaudreau), Lise (Kevin Kenny), Linda, Richard (Lynn Robinson) et Helen (Greg Aucoin); ses petits-enfants: Julie (Sylvain Perron), Élise (Gabriel Gignac), Jonathan (Josée Rodrigue), Kellie, Valérie, Kerry, Stéphanie, Alexia, Sophie, Matthew et Neil; ses arrière-petits-enfants: Emma, Arnaud, Lily Rose et Olivier; les enfants de madame Vallerand: Marie-Lise Miranda et Steeve Vallerand; ses frères et soeurs: feu Jacques, feu Adrien, Denis, Claudette, Yvette, Gina, feu Claire, Gisèle, Pierrette, Shirley, feu Yvonne et feu Simone; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Willcott et Vallerand ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués et l'attention portée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666.