GARNEAU, Hélène



Au Foyer de Loretteville, le 4 juillet 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Hélène Garneau, épouse de feu M. Philias Abel. Originaire de Ste-Croix, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole, Guy (Jocelyne Delage), Sylvain (Stéphanie Perron), Diane, Nathalie; ses petits-enfants: feu Claudia, Matthieu, Kevin, François, Catherine et David, Alexane, Louis et Philippe; ses frères et sœurs: feu Maurice (Jeannine Hamel), Benoit (feu Gilberte Rousseau), feu Roland (Réjeanne Boisvert), Thérèse (Paul-Henri Aubin), Monique (Jean-Pierre Morency), Louise (S.S.C.M.), Gilles (Hélène Lachance), feu André (Lise Bibeau), Claude (Line Therrien); ses beaux-frères et belles-sœurs: Ernestine (feu Napoléon Cléroux), Rollande (feu Raoul Montminy), Émilienne (feu Alain Rivard), Édith (feu André Cléroux), feu Paul-Eugène (Solange Boisvert), feu Charles-Eugène (Lucille Blanchet), feu Louis-Maurice (feu Réjeanne Moreau), Jeanne (feu Laurent Blanchet), Antonine (Roger Fortin), Yves (Louise Desjardins), René (Marielle Lacombe). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Foyer de Loretteville et les Jardins Katerina pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera à la maison funérairele lundi le 17 juillet 2017 de 19h à 21h30 et mardi à compter de 9h30.