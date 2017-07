BOILARD, Jeannette Roy



Au Centre d'Hébergement de Pont-Rouge, le 11 juillet 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée, entouré de l'amour de ses enfants, notre mère madame Jeannette Roy, épouse de feu monsieur Raoul Boilard, fille de feu monsieur Eugène Roy et de feu madame Laura Matte. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Roy laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Jacques Marcotte), Yves (Claudette Linteau), Renée (Michel Brière), Johanne (Mario Reis), Sylvie (Lucien Doré), Marie-Claude (Claude Bégin) et Sylvain Linteau (Michel Lavigueur) ainsi que Jean-Yves Mailloux; ses petits-enfants: Joël, Claudie, Jean-Philippe, Pierre-Luc, Louis-Philippe, Catherine, François, Frédérique, Gabrielle, Véronique, Marie-Michèle, Charlyne ainsi que leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Olivia, Thomas, Émile, Sam, Chloé, Adriana, Éloi et Sam; ses frères et sœurs de la famille Roy: feu Émilien (feu Marcelle Meehan), feu Germaine, feu Donat (feu Monique Paquet), feu Cécile (feu Marc Germain), feu René, Gemma et Gisèle (feu Doris Noreau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boilard: feu Elzéar (feu Yvette Jobin), feu Émile (feu Simone Bussières), feu Rosaire (feu Marie-Ange Beaumont), feu Alfred (feu Marie-Marthe Martel), feu Marcel (Denise Bussières), feu Thérèse, feu Yvonne (feu Léopold Jobin), feu Jeanne (feu Raymond Genest) et feu Sr Pauline ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Centre d'Hébergement de St-Casimir et du CHSLD de Pont-Rouge; grâce à vos bons soins, vous avez fait une grande différence dans le quotidien de notre mère Jeannette. Merci beaucoup! La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale dimanche 16 juillet 2017 de 14h à 16h et de 19h à 21h, lundi, jour des funérailles, de 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, Ave Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, info@societealzheimerdequebec.com Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.