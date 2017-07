ZICAT, Denise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Denise Zicat, au Centre d'hébergement Le Faubourg, à Québec, le 12 juillet 2017, à l'âge de 80 ans. Fille de feu dame Géraldine Lagacé et de feu M. Lauréat Zicat. Elle demeurait à Québec.Denise a été une femme de coeur, inspirant son entourage de ses bonnes valeurs et de sa joie de vivre. La famille recevra les condoléances, au, de 17 h 30 à 19 h 30.Madame Zicat laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Sr Jacqueline, feu Raymond (feu Lorraine Boies), Thérèse (feu Arthur Côté), feu Marguerite (feu Vincent Lavoie), André (Louise Lapierre), Henri (feu Gertrude Cauchon), Claire (Paul Tendoeschate), Jean (Aline Plamondon) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg.