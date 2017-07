O'NEILL, Desmond



Au Centre Paul-Gilbert, paisiblement entouré de sa famille, le 8 juillet 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Desmond O'Neill, fils de feu monsieur Thomas O'Neill et de feu dame Ellen Fitzpatrick, époux de feu dame Yolande Robitaille. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 21 juillet 2017 de 14h à 17h et 19h à 21h et le samedi 22 juillet 2017 de 11h30 à 12h30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Peggy (Jean-Guy Drolet), Ellen, Ann (Marie-Claude Leduc), Jane, Jimmy (Linda Neal) et Tom (Josiane Binette); ses petits-enfants: Jessica, Jason, Michael, Kathleen, Jillian, feu Andrew, Kate-Lyne, Steven, Veronica, Emilien et Marellie; ses frères et sœurs: Melita (feu John Maher), feu Helena (feu Arthur Booth), feu Marie Drolet (feu Charles Maranda); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Alphonse, feu Irene (feu Marie-Jeanne Plamondon), feu Albert (feu Rita Potvin), feu Simone, feu Emanuelle, feu Raymond, Charlotte (feu Yvon Morneau), Thérèse (Jean-Guy Guérard), Jean-Marie (Bernadette Prince), Paul-Émile (Gemma), Bernadette (feu Gilles Bélanger) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier Paul-Gilbert (unité Belvédère), de l'Albatros de Lévis ainsi que ceux de la Résidence Étienne Simard pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, tél. : 1-888-766-2262, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou à la Société alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél : 418-527-4294.