RICHARD, Henri



À Joliette le 6 juillet 2017, est décédé à l'âge de 80 ans, Monsieur Henri Richard, natif de St-Albert Le Grand, fils de feu Roméo Richard et feu Catherine Rasquinet. Il laisse dans le deuil sa très bonne amie, Mme Normande Olivier, ses enfants: Denis Richard, feu Danielle Richard, Diane Richard, Danielle Richard (Philippe Gagné); ses deux petites-filles: Myriam et Laurie Laberge-Richard; ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis. Un merci spécial à Mme Olivier qui s'est occupée de lui à Joliette tout au long de sa maladie par ses attentions et son dévouement.La famille recevra les condoléances 30 minutes avant.