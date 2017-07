Amateurs de belles voitures

Après avoir connu un véritable succès lors de son événement de lancement, l’Exposition internationale d’autos de Lévis est de retour aujourd’hui, de 9 h à 17 h, avec un second rassemblement d’envergure, soit celui mettant en vedette les véhicules Mustang et Ford sur les terrains de l’Exposition internationale d’autos de Lévis, au 4176, route des Rivières, à Saint-Étienne-de-Lauzon. L’entrée est gratuite. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

► www.internationallevisautoshow.com

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Ginette Bernier et Marius Desmeules (photo) qui habitent Québec (Limoilou) depuis 25 ans, ont célébré jeudi dernier leur 60e anniversaire de mariage. Elle, originaire de Matane, et lui, d’Albertville dans la vallée de la Matapédia, s’étaient mariés le 13 juillet 1957 à Baie-Comeau. Leurs 6 enfants et leur petit-fils seront réunis le 22 juillet pour souligner officiellement l’événement. Bravo !

Aide au Grenier

Photo courtoisie

À la suite d’une demande faite par le Comptoir alimentaire Le Grenier de Lévis, dans le contexte du programme de soutien à l’action bénévole 2017-2018, le député de Lévis, François Paradis, a remis la somme de 3000 $ au président, Yvon Gosselin, et à la directrice générale de l’organisme, Caroline La Fontaine (photo). Cette somme a permis l’achat d’un nouveau congélateur qui servira à améliorer le service d’aide alimentaire de l’organisme de Lévis. En 2016-2017, le Grenier a desservi 960 familles, dont 264 nouvelles demandes pour l’aide alimentaire.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Il y a 50 ans, à Rivière-du-Loup, le 15 juillet 1967, André Thériault épousait sa belle Claire Gagnon. Le couple a consacré une grande partie de sa vie à Québecor et au Journal de Québec comme agent distributeur et agente camelot. Ils seront nombreux aujourd’hui (leurs deux enfants, Sandra et Francis et leurs 6 petits enfants, David, Coralie, Fanny, Jacob, Félix et Kalista), à se réunir pour célébrer et leur témoigner toute leur affection et admiration. Joyeux anniversaire à vous deux !

45 ans de mariage

Photo courtoisie

Ginette Cormier et Raynald Asselin (photo) de l’arrondissement Beauport à Québec ont de quoi célébrer aujourd’hui. C’est qu’il y a 45 ans aujourd’hui, le 15 juillet 1972, ils se disaient: « Oui je le veux ». Le couple a deux garçons (Pierre-Luc et Jean-François) et une petite-fille, Marie-Lune. Raynald est directeur provincial des achats chez Grues Guay à Québec. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Robert Baker (photo), Bob pour les intimes, conseiller en sécurité financière et en rentes collectives, 69 ans... Maxime Tremblay, comédien et acteur québécois, 41 ans... Kathy Kreiner, championne skieuse canadienne, 61 ans.... Marcel Leboeuf, comédien, acteur et conférencier, 63 ans... Denis Coté, folkloriste-accordéoniste de Portneuf, 67 ans... Charles Tisseyre, journaliste et animateur de l’émission Découverte à la SRC, 68 ans... Gilles Bernier, père de l’actuel député de Beauce à Ottawa, Maxime Bernier, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Père Jean-Marc Boulé (photo), 73 ans, directeur général du Séminaire Saint-François...2015. Fred Wendorf 90 ans, essayiste et archéologue américain, professeur émérite...2010. Hank Cochran, 74 ans, légendaire compositeur de chansons country américaines...2004. Claude Masse, 56 ans, personnage du monde juridique au Québec...2000. Louis Quilico, 75 ans, baryton de réputation internationale...1998.