Au son de Glenn Miller

Bon, on ne se fera pas de cachettes, mais toute sortie est hélas ! dépendante de cette « foutue » température. Selon les services de la météo, il fera beau dans la région de Lanaudière et plus particulièrement au Festival du même nom. Demain, à 14 h, l’Orchestre National de jazz sous la direction du tromboniste Jean-Nicholas Trottier fera revivre les grandes heures du chef d’orchestre et tromboniste Glenn Miller, avec la chanteuse Sarah Rossy.

Synonyme des années de guerre, la musique de Glenn Miller est l’antidote parfait à la grisaille qui s’abat sur nous depuis le début de l’été. Entre le swing et la musique de danse, sa formation a légué à l’histoire de la musique des compositions qui font encore sourire et danser.



In The Mood



Chattanooga Choo-Choo



Moolight Serenade



Dans le rôle de Glenn Miller, il est certain, que Jean –Nicholas Trottier l’un des meilleurs trombonistes de l’heure sera vous donner quelques frissons de nostalgie comme la chanteuse Sarah Rossy.



Allez, amusez-vous bien en famille !