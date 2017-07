Des burgers végétariens pour plaire à toute la famille. Ajoutez des herbes hachées ou des épices à votre goût pour changer un peu.

1. Dans un mélangeur électrique, mélanger les pois chiches et les oignons verts en purée grossière, par petits coups. Verser la moitié du mélange dans un bol.

2. Au mélangeur, ajouter les œufs, la poudre d’amande, le cumin, le gingembre, le paprika et une pincée de sel et de poivre. Réduire en purée fine. Verser dans le bol et mélanger avec la moitié réservée.