VEILLEUX, Claire



Le 9 juillet 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Claire Veilleux, épouse de feu Georges-Henri Marois. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle (Laurence Teixeira), feu Hélène, Michel (Ginette Gagnon) et Suzanne; ses petits-enfants: Sonya, Geneviève (Sylvain Bélanger), Daniel et Stéphanie; ses arrière-petits- enfants: Raphaëlle et Edgar; ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 13 h à 16 h à laUn goûter sera servi sur place par la suite.