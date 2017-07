Dix choses à savoir sur la septième saison

La série culte Game of Thrones tire à sa fin. La septième saison qui sera lancée demain à 21 h sur les ondes de HBO (et le 14 août à Super Écran) est l’avant-dernière de cette saga. Les personnages principaux ont survécu à la sixième saison et tous les éléments en place convergent vers un affrontement spectaculaire, riche en rebondissements et qui risque d’être très sanglant. Voici 10 choses à surveiller concernant cette nouvelle saison.

Sept épisodes

Contrairement aux six premières années de la série, cette nouvelle saison comportera sept et non 10 épisodes. Les amateurs ne perdront pas au change. Les deux derniers épisodes de cette septième saison seront les plus longs de l’histoire de cette saga. On avance même que le dernier durera 90 minutes.

Un hiver qui n’arrive pas

Le tournage a été retardé en ­raison des conditions climatiques qui n’étaient pas du tout propices à celles que l’on devait retrouver avec un hiver ­finalement arrivé. Le tournage s’est déroulé dans le nord de l’Irlande, en Espagne, en Islande et dans les studios Titanic à Belfast.

De bonnes payes

Tous les acteurs principaux, qui ont survécu à la sixième saison, sont de retour. Les informations stipulent que les Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cercei Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) et Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ont réussi à négocier des augmentations de salaire leur permettant de s’enrichir de deux millions de dollars par épisode.

Caméos

Après des présences, sous forme de « caméos », des groupes Sigur Ros, Mastodon, Of Monsters and Men, du batteur Will Champion (Coldplay), de Gary Lightbody (Snow Patrol), la ­tradition se poursuivra avec Ed Sheeran, la formation Bastille et le guitariste-chanteur Brent Hinds, du quatuor métal Mastodon, pour qui il s’agira d’une deuxième participation. Le champion d’arts martiaux mixtes irlandais Conor McGregor sera aussi de cette septième saison.

Le frère de Sam

Game of Thrones est le théâtre de ­plusieurs décès douloureux pour les fans au fil des épisodes et des saisons. Le comédien Freddie Stroma qui personnifiait le frère du sympathique Samwell « Sam » Tarly sera remplacé par Tom Hopper. Freddy Stroma est trop occupé par son rôle principal dans la série Time After Time.

En Français

Lancée demain sur les ondes de la chaîne spécialisée HBO en version originale, la version française de la septième saison du Trône de fer sera présentée à partir du 14 août, à 22 h, à Super Écran. Les épisodes seront aussi disponibles en ligne et par les services sur demande.

Différent des livres

Adaptation de la saga Le Trône de fer de George R. R. Martin, dont deux volumes restent à être publiés, David Benioff et D. B. Weiss, créateurs de la série télévisée, se sont permis quelques libertés pour la septième saison. Elle sera constituée, comme pour la ­sixième saison, de contenu original et d’éléments qui se retrouveront dans les deux prochains livres de la saga qui s’intituleront Les Vents de l’hiver et A Dream of Spring.

Trois titres d’épisodes

Peu de détails ont été révélés concernant cette avant-dernière saison, sauf quelques bandes-annonces mises en ligne au cours des derniers mois. Tout ce que l’on sait, c’est que les trois premiers épisodes s’intituleront Dragonstone, Stormborn et The Queen’s Justice.

Le Québec à l’honneur

Pour une quatrième saison consécutive, l’entreprise québécoise Rodeo FX a travaillé sur les effets visuels de Game of Thrones. Impossible d’en apprendre plus, en raison d’ententes de confidentialité, Matthew Rouleau, superviseur VFX, révèle toutefois que le travail effectué a été intense comme jamais. « On s’y attendait, mais ce que nous avons fait pour la septième saison a été plus important que tout ce qu’on avait fait jusqu’à maintenant pour cette série. C’est épique et c’est plus, plus et plus », a-t-il précisé. Une centaine de personnes travaillent, depuis le mois de novembre, sur cette septième saison. Et le travail, qui n’est pas terminé, est toujours en cours.

Un deuil qui approche