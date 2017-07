Dumontier applaudit les initiatives de Liberty Media

SILVERSTONE | François Dumontier a passé les deux derniers jours à Silverstone afin d’assister à diverses réunions, dont une en compagnie des dirigeants de la FIA au sujet de la saison 2018.

Le promoteur du Grand Prix du Canada en a profité pour leur remettre une série de plans en vue de la construction des nouveaux garages sur l’Île Notre-Dame.

Dumontier a beaucoup apprécié l’activité organisée par Liberty Media mercredi au centre-ville de Londres servant à faire la promotion du Grand Prix d’Angleterre.

Les nouveaux propriétaires de la F1 prennent divers moyens afin de créer un rapprochement entre le grand cirque de la course automobile et le public en général.

La façon de travailler du patron, l’Américain Chase Carey, est bien différente à plusieurs points de vue de celle de son prédécesseur, Bernie Ecclestone, qui aimait les confrontations avec les promoteurs alors que Carey souhaite développer un climat harmonieux.

À l’image de la semaine du Super Bowl

L’événement au centre-ville de Londres a été un gros succès avec une foule estimée à près de 200 000 spectateurs à Trafalgar Square.

«Ce fut une excellente initiative de la part de Liberty Media, a confirmé Dumontier. Nous étions 18 promoteurs de Grands Prix sur place et c’était agréable de voir cette foule massée dans les rues pour regarder passer les voitures.

«Il y a assurément un vent de changement qui souffle sur la F1, a-t-il poursuivi. Les dirigeants de Liberty Media sont présents à tous les Grands Prix et ils cherchent à développer de nouvelles avenues sur le plan du marketing. Celle de tenir ce défilé dans les rues de Londres était géniale.

«Ils aimeraient que chaque Grand Prix devienne une semaine complète d’activités de toutes sortes dans les endroits visités, comme c’est le cas pour le match du Super Bowl.

«Je suis en faveur de ces initiatives. J’embarque, même si Montréal est déjà une référence au chapitre des festivités durant la semaine du Grand Prix.»

L’avenir de Silverstone

Dumontier n’avait pas mis les pieds à Silverstone depuis quelques années.

Il a pu voir, pour la première fois, l’immense structure de trois étages surnommée «The Wing» qui a été construite il y a quelques années afin d’abriter les garages, les puits de ravitaillement et l’immense salle de presse. Tout cela a coûté près de 50 millions de dollars à construire et voilà que l’avenir du Grand Prix d’Angleterre est en péril.

Il est question, dans les journaux locaux, de déménager le Grand Prix sur un circuit urbain à Londres.

Dumontier n’a pas voulu commenter la décision des dirigeants du circuit de Silverstone de se prévaloir d’une clause leur permettant de rompre leur entente avec la F1 après le Grand Prix de 2019.

Les propriétaires du circuit de Silverstone, où a été présentée la première course de F1 en 1950, ont indiqué à Liberty Media que les frais pour organiser un tel événement étaient devenus prohibitifs et qu’il n’était plus possible de continuer d’absorber des pertes de plusieurs millions de dollars par année, malgré des assistances de 350 000 spectateurs.

‘Je peux comprendre leurs inquiétudes’, a simplement dit Dumontier à ce sujet.