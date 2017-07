ALAIN, Yves



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 9 juillet 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Yves, époux de dame Raymonde Vézina. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale dimanche 16 juillet de 19 h à 21 h 30 et le lundi 17 juillet à compter de 9 h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Outre son épouse, Yves laisse dans le deuil ses enfants: Michelle et Pierre-Yves (Ernalyn Lazo Alain); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vézina: André (Hélène St-Hilaire), Jeannine (Mario Moisan), Louisette, Richard, Lucie et Carole (Roger Genois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.