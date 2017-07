Festival d’été de Québec: nos choix du jour 11

Muse

Photo d'archives, Daniel Mallard

Pour la soirée de clôture, le FEQ mise sur un autre groupe chouchou des gens de Québec. Le trio britannique, adepte des mises en scène grandiloquentes, s’amène pour la première fois sur les plaines d’Abraham après avoir triomphé à chacune de ses visites au Colisée et au Centre Vidéotron.

21 h | Plaines d’Abraham

Ben l’Oncle soul

Photo d'archives, Quentin Curtat

Son nom n’est pas une fraude. Prévoyez une soirée à saveur soul avec ce Français dont le cœur bat dans les sixties et qui s’attaque à des classiques comme New York, New York et Fly Me to The Moon.

21 h 10 | Place d’Youville

Hommage à Bob walsh

Certainement la soirée la plus émotive du FEQ, le concert hommage à Bob Walsh a pris une tournure encore plus dramatique quand l’un des invités spéciaux, Gilles Sioui, a rendu l’âme récemment. On rendra donc hommage à deux musiciens qui ont ravi bien des mélomanes au cours de leur carrière.

19 h 45 | Impérial Bell

Photo du jour

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

La soirée sur les plaines d’Abraham a pris son envol avec une touche de sensualité, gracieuseté de la chanteuse R&B Kelela. Inconnue du public, cette Américaine d’origine éthiopienne a fait bonne impression. « C’est beaucoup d’amour pour une première partie », a-t-elle dit aux festivaliers qui manifestaient devant la scène.