Festival d'été de Québec: sous le charme de Damon Albarn

L'attente en valait largement la peine. À sa toute première visite en carrière à Québec, avec son groupe Gorillaz, le dynamique Damon Albarn a fait craquer - et danser à volonté - les plaines d'Abraham grâce à son sens inné du spectacle. Une vraie bête de scène.



Quel meneur de foule et quelle présence ce Albarn! Même si cinq musiciens, six choristes, des chanteurs invités et des projections vidéo accompagnaient la formation britannique, qui mélange divers styles musicaux du hip hop à l'électro-pop, c'était impossible de détacher notre regard de cet artiste d'exception.

Les festivaliers, en nombre respectable même s'ils se sont fait tirer l'oreille en ce lendemain de veille de Metallica, n'ont opposé aucune résistance. Quand Gorillaz jouait des titres moins connus, le party se poursuivait.

Celui qu'on a connu comme chanteur de Blur, il y a vingt-cinq ans, a semblé touché par la réaction du public. «Québec, je crois que je t'aime», a-t-il lancé, l'air franchement heureux.

Habité

Guitare à la main, Albarn a pris possession des Plaines en un rien de temps en lançant le concert en mode rock avec M1A1. Un choix judicieux dans une ville folle du genre.

Puis, Ascension a permis aux fans du nouvel album Humanz d'aiguiser leurs cordes vocales avant que Albarn se fasse prédicateur pendant Last Living Souls. Complètement habité, tantôt au mélodica, tantôt au piano, il s'est mis à se tortiller d'excitation durant Rhinestone Eyes. Il s'est aussi permis des bains de foule, dont une balade à travers les spectateurs de la zone avant-scène.

Attendus des fans de longue date, les personnages virtuels de Gorillaz, 2D, Murdoc Niccals, Noodle et Russel Hobbs, ont fait leur apparition sur l'écran géant durant Tomorrow Comes Today, un des quatre titres au programme du premier album du groupe.

Ambiances variées

Avec autant de musiciens et des invités comme Kelela et Danny Brown, qu'on avait vus en première partie, Gorillaz a pu varier habilement les ambiances. Une balade comme Busted and Blue sur les Plaines? Audacieux mais efficace.

Jamie Principle, un autre qui a gagné des fans, a soulevé le parterre avec une joyeuse Sex Murder Party. Peven Everett a aussi fait sentir sa présence quand Stylo a mis le feu aux poudres au rappel. La machine Gorillaz s'est alors déployée dans toute sa puissance.

Mais la vraie communion, elle est survenue quand Albarn a joué les premières notes de Clint Eastwood. Déjà bien réchauffées, les Plaines ont vibré d'un plaisir juvénile qui était beau à voir. Pour Gorillaz, dont plusieurs avaient mis en doute la présence en tête d'affiche, c'était mission accomplie.

Danny Brown: «Allez prendre un verre...»

Comme Kendrick Lamar la semaine dernière, le rappeur Danny Brown a lancé un jab à la très dégarnie zone avant-scène une demi-heure après le début de sa prestation. «Je vais jouer pour eux pour le reste de la soirée», a-t-il lancé en désignant les festivaliers qui prenaient leur pied avec lui à sa gauche. Une chanson plus tard, il récidivait. «Prenez ça relax, allez prendre un verre, je vais jouer pour eux», a lancé Brown en riant.

Et il a tenu parole. C'est donc en priorité aux détenteurs de bracelets en admission générale qu'il a balancé son hip hop aux beats pesants. Danny Brown, à en juger par la réaction de la foule, compte une bonne base de fans à Québec. Ça pouvait se vérifier pendant Smokin' and Drinkin', qui a vu la partie gauche des Plaines répondre coup pour coup durant le refrain.

Sensuelle Kelela

La chanteuse Kelela, une Américaine d'origine éthiopienne, a semblé sincèrement touchée de l'accueil que lui ont réservé les Québécois. «C'est beaucoup d'amour pour une première partie», a dit celle qui dégage beaucoup de sensualité sur scène.

Dans les faits, c'était assez tranquille au parterre mais une poignée de festivaliers a effectivement manifesté son intérêt pour son R&B alternatif - lire ici qu'elle injecte des éléments électroniques dans sa musique - qui n'était pas piqué des vers. À ce compte, on aurait aimé la voir dans un endroit plus intime.

Pour l'anecdote, Kelela aurait déjà voulu chanter dans un groupe de métal progressif. On ignore comment ça sonnait mais à la voir aller hier, elle est dans la bonne case en R&B.