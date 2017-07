Gélinas s’impose!

Aumont s’est également placé en mauvaise posture en quatrième manche, alors qu’au moment où il n’y avait toujours aucun retrait d’enregistré, les buts étaient remplis pour les Capitales et Daniel Rockett s’amenait au bâton. Ce dernier s’est compromis dans un double jeu serré au premier coussin, mais les visiteurs ont tout de même obtenu un point supplémentaire dans la manœuvre, portant la marque à 2-0.

Les Capitales en ont rajouté en sixième manche, lorsque le gros double à la clôture du frappeur désigné Adam Ehrlich a fait en sorte que Jordan Lennerton est venu croiser la plaque, ce qui a permis à Québec d’accentuer son avance. Le passage d’Ehrlich fut très bref puisque deux frappeurs plus tard, Daniel Rockett a frappé un autre simple au champ centre, c’était 4-0 en faveur des Capitales.

«Tout le monde a contribué et ça, c’est très important. On a réussi à aller chercher des gros coups sûrs avec deux retraits contre nous et ça leur a fait mal», a mentionné Scalabrini.