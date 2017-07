Grandes ambitions pour deux ex-Rouge et Or

​WINNIPEG | Promus partants avec les Blue Bombers de Winnipeg, Christophe Normand et Julian Feoli-Gudino nourrissent de grandes ambitions dans la poursuite de la relance de l’équipe amorcée l’an dernier.

Les deux anciens du Rouge et Or de l’Université Laval ont obtenu la confiance de l’entraîneur Mike O’Shea pour la saison vieille de seulement trois semaines et ils ne comptent pas le lui faire regretter.

Pour Normand, qui dispute sa troisième campagne dans la capitale manitobaine, il ne pouvait demander mieux, lui qui était surtout affecté aux unités spéciales durant son stage universitaire.

« Je suis utilisé à toutes les sauces, que ce soit dans les jeux de course, de passes et sur les unités spéciales, a raconté le centre arrière après l’entraînement de mercredi au Investors Group Field. Je me sens plus impliqué que je ne l’étais avec l’Université Laval, où j’étais surtout sur les unités spéciales et réserviste comme porteur de ballon. J’adore ça, et les entraîneurs me font confiance. »

Effort payant pour Feoli-Gudino

Vétéran de six saisons dans la Ligue canadienne, Feoli-Gudino attendait avec impatience d’obtenir un rôle plus important avec les Bombers. Le receveur de 30 ans comptait déjà un touché en six attrapés avant jeudi soir, soit le même nombre que lors des deux années précédentes.

« J’ai eu à travailler un peu plus fort qu’avec le Rouge et Or pour obtenir un poste de partant, a-t-il lancé à la blague. Mais c’est une business et je n’ai aucun contrôle sur les joueurs qui sont désignés. Je pense que j’ai prouvé assez de choses pour mériter le poste.

« J’avais hâte. Tu travailles pour ça et tu y penses chaque jour. Puis, il y a une question de saisir les occasions qui se présentent, et c’est ce qui est arrivé cette année. Ils ont laissé un gars partir et ça m’a offert cette opportunité. »`

Des attentes élevées

Les Bombers ont vécu leur première fièvre éliminatoire en cinq ans, l’automne dernier, subissant une défaite crève-cœur de 32-31 au premier tour aux mains des Lions de la Colombie-Britannique. Cette fois, la formation winnipegoise est mûre pour un plus long tour.

« On a laissé glisser entre nos mains notre match [contre les Lions]. On a amélioré l’équipe et on est beaucoup plus stable qu’en début d’année, l’an passé. On aspire à de plus grandes choses que de seulement faire les séries», a assuré Feoli-Gudino.

Même si leur contrat avec les Blue Bombers viendra à échéance à la fin de la présente saison, cela n’empêche pas les deux coéquipiers de trouver le sommeil. «On va voir à la fin de la saison. Je veux rester, mais on ne sait pas ce qui va se passer », a dit Normand, qui a 25 ans.