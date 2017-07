Le week-end culturel de Marie-France Lambert

Quel est votre récent coup de cœur littéraire?

Photo courtoisie

Je lis présentement le roman de Margaret Atwood, La servante écarlate, qui est une très belle lecture d’été. En fait, il existe une série diffusée sur Bravo qui est ­tirée de ce roman. J’aime tellement la série que j’ai du mal à ­attendre la suite d’une semaine à l’autre. De là l’idée de me procurer le roman qui est d’ailleurs plus étoffé. ­L’histoire est campée aux États-Unis dans un futur ­rapproché dans un monde qui nous ressemble, où un ­régime totalitaire domine qui fera en sorte que les femmes perdront tous leurs droits. Elles ne peuvent plus travailler, ni même avoir un compte en banque. Un véritable cauchemar. On remarque d’ailleurs, ­qu’encore aujourd’hui en matière d’avortement, beaucoup d’hommes interviennent.

Quel est le film que vous voulez voir?

Photo courtoisie

Je suis intriguée par le film The Lovers, avec l’actrice Debra Winger que j’aime vraiment beaucoup et que l’on n’a pas vue depuis une éternité au cinéma. L’histoire est celle d’un couple usé et ils ont tous les deux des ­relations extraconjugales. Ils vont finalement trahir leurs amants et renouer avec leur passion perdue et se ­retrouver. C’est le prochain film à voir sur ma liste.

Quel est le spectacle que vous recommandez?

Photo courtoisie

Le spectacle Baby-sitter qui a été présenté au Théâtre La Licorne et qui reprendra l’affiche à compter du 25 juillet. J’ai vu cette pièce en mai dernier. Elle est écrite par Catherine Léger, une jeune auteure brillante. C’est drôle et grinçant. Il y est question de féminisme et de certains hommes qui sont demeurés misogynes malgré eux, incapables de se défaire de leur héritage génétique. On aborde ce thème-là qui est délicat d’une façon légère tout en allant chercher des émotions profondes. J’ai été charmée par cette pièce. La comédienne Isabelle Brouillette est productrice et partage la scène notamment avec David Boutin. C’est du bonbon, il faut voir ça !

Quelle est la série télé que vous avez aimé suivre?

Photo courtoisie

J’ai eu un coup de cœur pour la série Lâcher prise d’Isabelle Langlois. J’aime beaucoup son écriture et j’adore les comédiennes Sophie Cadieux et Sylvie Léonard. D’ailleurs, tout le casting est excellent. On y aborde un sujet lourd, la dépression, mais d’une façon ludique. J’ai très hâte de suivre la saison 2. Sinon, j’aime vraiment beaucoup la série de Jean-Marc Vallée, Big Little Lies.

Photo courtoisie

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter?

J’aime beaucoup la musique classique et je viens de télécharger l’album Concertos pour cor de Mozart. Sous la direction des Violons du Roy, on y retrouve le corniste Louis-Philippe Marsolais et le bassoniste Matthieu ­Lussier. Je le mentionne parce que c’est québécois et c’est d’une très grande beauté. J’ai été attirée par cette musique en raison du Cor français qui y est présent. Je suis davantage sensible à cet instrument depuis que ma fille s’est mise à le pratiquer.

On suit Marie-France Lambert