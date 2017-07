Les boucles d’oreilles en anneaux sont plus hot que jamais

JLo va être contente. Son accessoire fétiche est à nouveau tendance cet été!

Fred Thornhill, Toronto Sun

Les anneaux or agrémentent les lobes des filles les plus cool ces temps-ci, des vedettes aux blogueuses mode.

Une publication partagée par Danielle Bernstein (@weworewhat) le 13 Juin 2017 à 14h13 PDT

En version toute délicate ou plus statement, elles sont étonnament polyvalentes.

Une publication partagée par MARIA ALIA (@mariaalia) le 8 Juin 2017 à 8h19 PDT

Certaines les jouent un peu rétro ascendant romantiques.

Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 23 Juin 2017 à 6h57 PDT

Une publication partagée par Jeanne (@jeannedamas) le 24 Juin 2017 à 10h24 PDT

Tandis que d’autres optent pour une vibe plus années 90.

Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 9 Mai 2017 à 13h39 PDT

Une publication partagée par Taylor Hill (@taylor_hill) le 12 Mai 2017 à 15h48 PDT

Une publication partagée par Gabrielle Lacasse (@dentellefleurs) le 12 Juil. 2017 à 18h49 PDT

Et d’autres encore leur donne une twist plus chic en les agençant à leurs tenues de soirée.

Une publication partagée par maripiermorin (@maripiermorin) le 28 Févr. 2017 à 15h25 PST

Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 17 Mai 2017 à 11h01 PDT

Il n’y a donc pas de mauvais moment pour porter des anneaux or cette saison. Conclusion : on les rocke all day everyday.

200$ chez Myel

15$ chez Aldo