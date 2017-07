Les personnages à l’honneur

Rachid Badouri et Éric Antoine animent ce soir le gala Juste Personnages du festival Juste pour rire. « Qu’on le veuille ou pas, on joue tous différents personnages chaque jour », avance Rachid Badouri. Ce soir et demain, l’humoriste et son complice Éric Antoine se pencheront sur la question avec leur gala Juste Personnages du festival Juste pour rire.

À quoi peut-on s’attendre de ce gala ?

« On ne se déguise que très peu. Les gens s’attendent à ce qu’on arrive déguisés en Donald Trump et en Kim Jong-un et qu’on bâtisse un numéro à partir de ça. Alors on a voulu faire le contraire. On voulait garder ça sobre, l’expliquer de la manière la plus puriste, sans flafla ni perruques. Après tout, on joue toujours des personnages ; un gars qui se fait laisser par sa blonde va jouer un personnage devant ses chums au poker. On joue aussi un personnage devant nos beaux-parents. S’ils savaient ce qu’on fait avec leur enfant... (rires). »

Éric Antoine et toi avez animé un gala ensemble pour une première fois l’an dernier. En quoi l’expérience est-elle différente cette année ?

« L’année dernière, on ne se connaissait pas. Il y avait déjà beaucoup de respect entre nous deux, mais c’est très difficile d’imiter une proximité qui n’existe pas. On a passé beaucoup de temps ensemble dans la dernière année. J’ai passé quelques jours chez lui dans le Sud, nos familles se sont côtoyées, alors on est devenus de très bons amis, très complices. Et ça paraît sur scène. »

Avez-vous pu travailler ensemble physiquement pendant que tu étais en France au cours de la dernière année ?

« Même si j’ai été très souvent, et longtemps, en Europe cette année, on n’a quand même eu d’autre choix que d’avoir recours à la magie de Skype et aux courriels. C’est une vraie discipline de travail. Mais tout se joue quand même dans les jours qui précèdent le gala. Je me sens comme si je gérais un Toys ‘R’ Us en plein mois de décembre ! »

Quels sont les personnages qui t’ont le plus marqué dans le monde de l’humour ?

« Plus jeune, avant de tomber en amour avec le stand-up américain à la Jerry Seinfeld, j’étais très attiré par les personnages. Enfant, je regardais en boucle la cassette de Daniel Lemire. Mon père nous avait acheté des billets pour aller le voir et on s’est trompé de date. On est arrivés à la salle de spectacle une semaine en retard ! Je capotais. »

Est-ce plus facile de faire rire les gens à l’aide d’un personnage ?

« Avec un personnage, on propose quelque chose qui sort de l’ordinaire, donc les gens sont plus susceptibles de porter attention. C’est, selon moi, beaucoup plus difficile de garder l’attention des gens pendant un spectacle sans avoir recours à des personnages. Mais quand on réussit, c’est beaucoup plus fort. »

► Le gala Juste Personnages animé par Rachid Badouri et Éric Antoine est présenté ce soir et demain à 18 h 30 et 21 h 30.