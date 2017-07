Metallica avait plusieurs surprises

Bob Girard est un de ceux-là. Chanteur du groupe Ancestors Revenge, ce fan de la première heure qui connaît tout du band a enfin eu la chance de rencontrer ses idoles lors du traditionnel Meet and Greet qui a eu lieu avant le concert de vendredi sur les plaines d’Abraham.

« Quand il a vu ça, il a fait : holy shit, man ! Il l’a pris en photo et l’a mis sur son compte Twitter. Ça sortait de l’ordinaire. La plupart des fans arrivent avec le dernier album. Moi, j’ai apporté quelque chose d’historique », raconte Bob Girard, qui a été enchanté de sa rencontre avec ses idoles, en particulier celle avec le batteur.

« Je l’ai trouvé très humble. Il n’a pas l’air blasé. Il te regarde dans les yeux, te serre la main et te demande ton nom. Lars est vraiment attentionné. »

Sur l’air instrumental de Nothing Else Matters, on y voit défiler des images de plusieurs quartiers de la ville de même que des extraits du spectacle. La vidéo a été partagée abondamment sur les réseaux sociaux par des fans d’ici, touchés de cette attention des rois du métal.