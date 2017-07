Nouvelle procédure au parterre: le Centre Vidéotron tient à prévenir sa clientèle pour le spectacle d’Iron Maiden

Avec une circulation qui s’annonce pénible près de l’amphithéâtre et une nouvelle procédure pour les détenteurs de billets au parterre, le Centre Vidéotron se montre particulièrement prévoyant à l’approche du concert d’Iron Maiden, dimanche soir.

Dans un communiqué et au moyen des réseaux sociaux, le Centre Vidéotron rappelle la nouvelle procédure en vigueur pour les spectateurs qui se sont procuré des billets au parterre afin de leur éviter toute mauvaise surprise.

Pour la première fois, la carte de crédit sera requise pour pénétrer dans les lieux. Les détenteurs de billets devront ainsi présenter obligatoirement la même carte pour l’achat de même qu’une pièce d’identité avec photo. De plus, les gens qui les accompagnent devront impérativement se mettre en file au même moment et au même endroit, sans quoi on pourrait leur refuser l’entrée.