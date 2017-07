De Justin Bieber à Charlotte Cardin: voici ce qui joue dans les oreilles de Justin Trudeau cet été

Le premier ministre Justin Trudeau est lui aussi tombé sous le charme de Despacito, LA chanson de l'été sur lequel l'artiste canadien Justin Bieber pousse la note!

«DESPACITO! Quiero respirar tu cuello despacito.» Rien de mieux pour se rendre au Parlement...

Cette pièce à la sonorité latine fait partie de la liste de lecture musicale estivale sur Spotify que M. Trudeau a partagé samedi matin via son compte Twitter. Sa «playlist», qui comporte, vous l'aurez deviné, des morceaux dans les deux langues officielles, met en vedettes une pléiade d'artistes bien de chez nous.

Qu'est-ce que j'écoute cet été? Qu'est-ce que je devrais écouter? Pour la liste de lecture du PM dans Spotify : https://t.co/HXZxCVeree pic.twitter.com/zPkPW7NwGC — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 juillet 2017

Vous y entendrez les très canadiens Drake, Blue Rodeo, Sarah McLachlan et The Tragically Hip.

Quelques artistes québécois ont également retenu l'attention du chef d'État, dont Pierre Lapointe, Coeur de Pirate, Charlotte Cardin et Adam Cohen.

La «playlist» comprend aussi Au bord du lac Bijou. Ne soyez donc pas surpris d'entendre le premier ministre Trudeau fredonner ce classique de Zachary Richard sur la colline parlementaire à Ottawa cet été.

Mais où est Sophie?

Une pièce brille toutefois par son absence: Smile back at me, une chanson écrite (et popularisée?) par son épouse, Sophie Grégoire.

La (TRÈS) grande déception.

«Some people doubt (hmmm, hmmm), that angels can fly.»