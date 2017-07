Tout ce qu’il faut savoir sur Garbine Muguroza

L’élève a eu raison du maitre aujourd’hui à Wimbledon: l’Espagnole Garbine Muguroza, 23 ans, a battu l’Américaine Venus Williams.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’étoile montante du tennis féminin.

Serena Williams est son modèle

Photo d'archives AFP

Elle a gagné Roland-Garros

🗼 Une publication partagée par Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) le 3 Jun 2016 à 9h01 PDT

Ironiquement, c’est en défaisant son idole l’an dernier à Roland-Garos qu’elle remporte, pour la première fois, un tournoi du Grand Chelem.

Une année difficile

Après une année difficile, marquée par les blessures, personne ne s’attendait à ce que Garbine Muguroza se rende aussi loin à Wimbledon, encore moins qu’elle mette la main sur le prestigieux trophée!

Elle est née au Venezuela

Donde todo empezo! Where everything started! ⏳👬🇻🇪 #familyalbums Une publication partagée par Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) le 2 Nov 2016 à 12h28 PDT

Née à Caracas d’un père espagnol et d’une mère vénézuélienne, Garbine possède la double nationalité. En 2014, elle décide de porter uniquement les couleurs de l’Espagne dans les compétitions internationales, un choix qu’elle qualifiera de difficile puisqu’elle est très attachée aux deux pays. Lors des prochains Jeux olympiques, elle pourra disputer la nouvelle épreuve mixte aux côtés de son compatriote espagnol Rafael Nadal.

Elle n’a pas la langue dans sa poche

Reconnue pour son style de jeu agressif, Garbine Muguroza ne fait pas non plus dans la dentelle à l’extérieur du terrain. Questionnée par un journaliste à propos de ses relations avec les autres joueuses de tennis, elle lui répond: «Inutile de tourner autour du pot, il n'y a aucune amitié dans le monde du tennis féminin. On se déteste toutes.»

Sosie d’Aurélie Lanctôt?

Bien qu’elles évoluent dans des univers diamétralement opposés, force est d’admettre que la ressemblance est frappante entre la 15e raquette mondiale et l’essayiste féministe québécoise. Non?