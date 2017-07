Deux institutions de la ville de Québec, Le Journal de Québec et le Festival d’été, qui fêtent en même temps leurs 50 ans, ça donne forcément le goût d’un regard derrière. Des grands concerts à l’évolution de la couverture médiatique du FEQ, revivez un demi-siècle de musique en plein cœur de Québec.

Des débuts timides en 1968

Le Festival d’été n’était pas le sujet de conversation numéro un quand il a lancé ses activités il y a 50 ans. En fouillant dans les archives du Journal de Québec de l’époque, nous n’avons pu retracer que trois articles à propos du FEQ, tous signés par la chroniqueuse Jacqueline Mondy. Un peu plus tard, en 1982, un seul article de La Presse canadienne apparaissait dans Le Journal pour la journée d’ouverture. À titre de comparaison, il a été question du Festival d’été dans 90 pages de journal durant l’événement l’an dernier. Et on ne compte pas ce qui a été publié sur le web.

Diane Dufresne, 3 juillet 1981

Photo d’archives

La folie des grandeurs animait les évaluateurs de foule, avant l’implantation du bracelet à puce, qui remonte au début des années 1980. Du moins si on se fie à ce compte-rendu du concert d’ouverture du 14e Festival d’été. Selon la Sûreté du Québec, pas moins de 125 000 personnes avaient assisté à un programme triple réunissant Gaston Mandeville, Yvon Deschamps et Diane Dufresne sur les Plaines. De quoi rendre jaloux Mick Jagger et les Rolling Stones, qui n’ont pu attirer « que » 103 000 personnes au même endroit en 2015.

Une affaire de pays

Lorsque le FEQ dévoile sa programmation, les médias font leurs manchettes avec le nom des stars qui défileront sur les plaines d’Abraham. Comment ça se passait avant que le Festival ne procède à son virage vers les vedettes internationales ? On axait la couverture justement sur la présence internationale. « 15 pays participeront au Festival d’été de Québec », titrait Le Journal, en 1986, au-dessus d’un article qui annonçait l’arrivée de nouveaux territoires comme les îles Comores, la Guinée et le Manitoba (sic). Cette même année, Le Journal s’étonnait que la conférence de presse annonçant la programmation avait d’abord été tenue à Montréal, avant Québec. On n’imagine pas pareille chose.

Les médias étrangers

Ce n’est pas d’hier que la presse étrangère s’intéresse au Festival d’été. Dès les années 1990, cet événement musical niché au cœur de la ville a piqué la curiosité de plusieurs publications en Europe et aux États-Unis. On pense au Figaro, aux Inrocks, Le Monde et CNN. « Un “criss” de beau festival », avait même titré un magazine européen en se permettant un emprunt à nos jurons. Au fil du temps, on a entre autres vu débarquer des journalistes du New York Times, de Rolling Stone et chaque dévoilement de programmation est désormais rapporté par la presse spécialisée.

Céline, 11 juillet 1989

Photo d’archives, Leopold Rousseau

Il faut remonter loin, très loin, jusqu’en 1989, pour voir le nom de Céline Dion briller sur l’affiche du Festival d’été. C’était un an avant la sortie de Unison, son premier album en anglais. Et ça se passait à place D’Youville, prise d’assaut pour l’occasion par 30 000 festivaliers (une autre estimation qui laisse pantois aujourd’hui), rapportait Le Journal. « À 21 ans, Céline Dion est déjà une bête de scène », écrivait la journaliste Denise Martel. Ce concert demeure à ce jour le seul de Céline au FEQ.

Des huées princières

La même année que Céline, deux autres vedettes étaient présentes au FEQ, mais elles n’avaient pas fait l’unanimité. Appelés à remettre le prix de la chanson francophone, le prince Andrew et son épouse Sarah avaient été « à moitié hués à moitié applaudis », rapporte un article de l’époque.

L’événement Metallica

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Peu de concerts ont fait couler plus d’encre que celui de Metallica en 2011. Réclamée depuis des années, la venue sur les Plaines du groupe heavy métal avait plongé Québec dans une frénésie rarement vue. Le jour du concert, Le Journal avait opté pour une page une qui frappait l’imaginaire. Sur un fond noir, on ne voyait que le logo de Metallica surplombé du mot « Enfin ».