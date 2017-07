Une dernière soirée qui va brasser

Les autorités croisent les doigts pour que cette attitude se poursuive dimanche soir, alors que deux groupes légendaires, Muse et Iron Maiden, se produisent au même moment, respectivement sur les Plaines et au Centre Vidéotron.

En entrevue avec Le Journal, le président du RTC, Rémy Normand, se fait rassurant. « On construit notre expérience depuis plusieurs années, et ce, avec un bon taux de réussite », assure-t-il.

Il recommande aux fans d’Iron Maiden de se présenter à l’entrée principale de l’amphithéâtre à la sortie du concert. « On ne pourra pas couvrir toutes les portes. On va se concentrer sur la porte principale et on demande aux gens de ne pas se déplacer dans les rues à côté », conseille-t-il.