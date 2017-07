Une île au destin peu banal

L’île de Man, c’est un peu comme la version anglo-­saxonne des Îles de la Madeleine. Dans ma ­jeunesse, quand j’entendais parler des intrépides coureurs ­automobiles des 24 heures du Mans, j’imaginais, ­naïvement, que l’épreuve avait lieu sur cette île coincée entre l’Écosse et l’Irlande, et que le rugissement des moteurs troublait les éleveurs de moutons.

Or, j’avais tort. Le Mans, avec un s, c’est en France, sur le continent ; quant à l’île de Man, sans s, on n’y pratique pas la course automobile... mais plutôt la course au profit en jouant au paradis fiscal avec les KPMG de ce monde qui, si l’on en croit l’émission Enquête, mettent les impôts de nos super-riches à l’abri du fisc.