Une pénalité controversée fait perdre un million $ à une femme

Karen Kuldys a bien cru remporter un million $, jeudi, dans la victoire 33-25 des Blue Bombers de Winnipeg contre les Argonauts de Toronto, avant que l’arbitre ne siffle une pénalité controversée.

La Canadienne participait à un concours et aurait pu gagner le gros lot si deux retours de botté d’envoi étaient convertis en touché.

Ryan Lankford des Blue Bombers a retourné le botté d’envoi initial sur 105 verges pour donner espoir à Kuldys.

Puis elle a bien cru gagner les un million $ lorsque Martese Jackson a retourné un botté d’envoi jusqu’à la ligne des buts, mais un mouchoir a été jeté à 25 mètres du jeu.

«Mon cœur s’est brisé et j’ai pensé: "Oh, mon Dieu, à quel point puis-je me rapprocher d’un million de dollars?", a expliqué Mme Kuldys au réseau CBC. J’ai des papillons dans l’estomac juste à y penser.»

«Cela aurait dû être un touché, a déclaré son mari, Stan. J'ai besoin de prendre contact avec la Ligue canadienne de football (LCF). Le joueur était à huit mètres de celui qui courait avec le ballon et il est tombé tout seul.»

Le commissaire de la LCF Randy Ambrosie a parlé à Karen Kuldys après qu’elle soit passée proche d’une fortune.

«C'était un appel très difficile de notre officiel hier [vendredi] soir qui aurait pu aller dans l’autre sens», a déclaré Ambrosie.

«Nous sommes tous des partisans et peu importe l’équipe que l’on soutient, nous aimerions tous voir un partisan de la LCF gagner un million $, a affirmé le commissaire de la LCF.

Kuldys peut se consoler avec un ensemble de cinéma maison d’une valeur de 25 000 $ pour le retour de botté au coup d’envoi, en plus de recevoir des courses gratuites pendant un an. Le commissaire l’a aussi invité elle et sa famille pour la prochaine Coupe Grey.