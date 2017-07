Adapté pour le cinéma?

Véritable succès du milieu théâtral, le spectacle J’aime Hydro, qui revient à l’Usine C dans le cadre de Juste pour rire, pourrait bien se poursuivre au grand écran.

« On a eu des sous pour faire le film, dit la comédienne Christine Beaulieu au Journal. On commence le développement pour un tournage l’an prochain. Ce sera un long métrage réalisé par Sarah Fortin. J’aurai le rôle principal. On est en train de voir ce que l’on fera avec les personnages. »

Livre et podcast

Le 16 octobre prochain paraîtra le livre J’aime Hydro, édité par Nouveau Projet.

Enfin, Christine Beaulieu planche aussi pour présenter les cinq épisodes de la pièce en baladodiffusion.

« L’idée de départ est de faire des podcasts comme Serial avec des épisodes très bien produits », dit-elle à propos de ce populaire podcast américain.

Pour ce qui est du spectacle, il est de retour en supplémentaires ces jours-ci à l’Usine C. Et il partira cet automne en tournée à la grandeur du Québec.

« J’étais surprise que Juste pour rire veuille acheter le show, dit-elle. Mais c’est vraiment bien ciblé avec le ­projet. J’ai voulu faire un show super accessible et populaire. »

► J’aime Hydro sera présenté les 18, 19, 20, 21 et 22 juillet à l’Usine C. Pour les détails : hahaha.com