Capitales: Ottawa remporte la série

Avant le retour à la maison, les Capitales et les Champions s’affrontaient pour une dernière fois dimanche après-midi, dans la capitale fédérale. La troupe du gérant Hal Lanier a remporté un match plus qu’endormant, au compte de 3-2 et par le fait même, la série 2-1.

«C’était vraiment un match somnifère, a déclaré Scalabrini après la rencontre. Il ne s’est pas passé grand-chose d’un bord et de l’autre. [Joseph] Maher a réussi à endormir notre défensive et offensive, tandis que [Austin] Chrismon a joué comme son dernier départ à Québec et a de nouveau prouvé qu’il est un des meilleurs lanceurs de la ligue, comme ce fut le cas l’an passé.»

Les Caps ont rapidement pris les devants dans la partie, grâce à un circuit solo de Maxx Tissenbaum en deuxième manche. Ce dernier connait d’ailleurs du succès ces derniers temps, ayant obtenu sa troisième longue balle de la semaine.

Cependant, la formation ontarienne n’a pas perdu de temps pour se donner une avance d’un point. Deux manches plus tard, le simple productif de Gustavo Pierre a permis à Sébastien Boucher et Brandon Fischer de croiser la plaque.

Craig-St-Louis a ajouté un point pour Québec en début de neuvième, mais la poussée offensive s’est arrêtée à ce moment.

Neuf manches complètes pour Chrismon

Le lanceur partant des Champions, Austin Chrismon, a été excellent au monticule pour son équipe. En neuf manches complètes, Chrismon a concédé deux points, quatre coups sûrs et récolté sept retraits au bâton.

Son vis-à-vis Joseph Maher a connu un bon début de match, mais les deux points accordés en quatrième ont semblé le chambouler. Malgré tout, en cinq manches et un tiers sur la butte, Maher a distribué deux points, trois coups sûrs, cinq buts sur balles et cinq retraits au bâton. Venu en relève, Andrew Elliott a donné un point, deux coups sûrs en seulement une manche et un tiers de travail. C’est Miles Moeller qui a complété la partie pour Québec, réussissant deux retraits au bâton.

Malo de retour

La liste de blessé commence à s’allonger tranquillement chez les Capitales. Kalian Sams est blessé au pouce pour au moins une semaine, alors que Yordan Manduley et James McOwen devraient quant à eux être prêts pour le match de mardi. Malgré les blessures, Patrick Scalabrini peut compter sur un remplaçant en or.

Jonathan Malo a rejoint l’équipe d’urgence et joué le match de samedi, en plus de compléter la partie de dimanche. Au bâton, le Québécois a été 0 en 4. Il jouait au deuxième but.