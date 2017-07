C’est parti pour la dernière soirée du FEQ

Le centre-ville de Québec vibre au son des stars du rock britannique, dimanche soir, alors les Plaines accueillent Muse et le Centre Vidéotron, Iron Maiden.

Des dizaines de milliers de festivaliers sont attendus sur les sites du Festival d’été de Québec (FEQ) pour profiter de la dernière soirée de cette 50e édition.

À 19h30, la frénésie se ressent partout au centre-ville, notamment à l’approche des Plaines, où Mondo Cozmo et Muse se produisent, mais aussi sur les autres scènes, comme au parc de la Francophonie où l’on présente le spectacle le spectacle Belle et Bum : spectacle 50e du FEQ.

Côté météo, Dame Nature devrait collaborer. MétéoMédia annonce des températures agréables contenues entre 20 et 23 degrés et 20% de probabilité d’averses.

Stationnements complets

Sans surprise, la circulation est dense en haute ville. En début de soirée, les stationnements de Place d’Youville et de l’édifice Marie-Guyart affichaient déjà complet.

Au Réseau de transport de la capitale (RTC), quatre navettes spéciales sont en service pour accéder au FEQ, et les parcours réguliers et Métrobus sont bonifiés.

Pour accéder au Centre Vidéotron, la société de transport a préféré miser sur ses Métrobus 801 et 802.

Pour sa part, le président de Taxi-Coop, Abdallah Homsy, estime qu’à l’échelle de la ville, autour de 450 véhicules seront disponibles en fin de soirée pour servir les nombreux clients.

Il recommande aux fans d’Iron Maiden de se présenter à l’entrée principale de l’amphithéâtre à la sortie du concert. «On ne pourra pas couvrir toutes les portes. On va se concentrer sur la porte principale et on demande aux gens de ne pas se déplacer dans les rues à côté», conseille-t-il.