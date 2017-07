Des rayures dans tous les sens

Verticales, horizontales ou diagonales, les rayures viennent dynamiser les silhouettes de l’été 2017. Fines, larges et irrégulières, elles ont pour dénominateur commun leur couleur de base : le blanc. Alors que certaines stars s’aventurent dans les associations d’imprimés différents, d’autres optent pour un tandem. mais il suffit d’une pièce à rayures pour insuffler une touche « du moment » à vos tenues. De plus, si vous optez pour une pièce relativement intemporelle, elle pourra rejoindre les classiques de votre garde-robe.

Zendaya a personnalisé sa robe à rayures blanches, jaunes et orange Altuzarra en dégageant ses épaules pour laisser voir les bretelles de son soutien-gorge.

Photo AFP

Olivia Palermo réussit une autre association audacieuse avec cette silhouette. On ne craint pas la juxtaposition de rayures noires et blanches différentes, auxquelles on ajoute une note florale. En basculant sa chemise vers l’arrière, Stefanie Giesinger a allégé sa silhouette volumineuse et injecté une dose de sensualité à cette tenue qui puise dans la garde-robe masculine.

Photo WENN

Photo AFP

Un costume pour l’une et une blouse et une jupe pour l’autre, Suki Waterhouse­­­­ et Eiza Gonzalez ont choisi des pièces coordonnées. Si vous dénichez un ensemble à rayures que vous aimez, n’hésitez pas à l’acheter, car il vous offrira plusieurs possibilités de looks lorsque vous porterez les pièces séparément.

Photo WENN

Photo AFP

Tracee Ellis Ross et Cara Delevingne ont agencé leur pantalon tuxedo à des hauts asymétriques. Dans votre quête d’une pièce à rayures, essayez différentes pièces afin de bien déterminer le type de rayures qui vous sied le mieux.

Photo AFP

Photo AFP

Elles ont été nombreuses à agencer leur jean préféré à un haut à rayures : un cache-cœur graphique rouge et blanc pour Yara Shahidi, un peignoir pin-stripe pour Eiza Gonzalez, une chemise patchwork pour Sophia Bush et une blouse à volants pour Olivia Culpo.

Photo WENN

Photo WENN

Photo AFP