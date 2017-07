Des sorties en famille sur la montagne et dans les parcs

Comme tous les étés, les grandes formations classiques prennent d’assaut­­­ les parcs, et ce, gratuitement. Pour les deux prochaines semaines, vous pourrez entendre l’Orchestre Métropolitain et l’Orchestre symphonique de Montréal, avec votre chaise longue et la petite famille. En plus, l’Orchestre Métropolitain vous invite sur le mont Royal. Un ­magnifique rendez-vous !

Nous allons commencer cette balade « dans l’herbe » près du Chalet du mont Royal. Jeudi 20 juillet, à 20 h, le chef Simon Leclerc conduira la dynamique formation de l’Orchestre Métropolitain au Belvédère du mont Royal. Avec une vue remarquable sur le tout Montréal et une navette en partance du métro Mont-Royal, vous pourrez laisser votre voiture à la maison. Au programme, nous pourrons entendre des œuvres de Mendelssohn, Tchaïkovski et Wagner. Si vous ne pouvez y aller, sachez que l’OM sera au parc West-Vancouver de L’Île-des-Sœurs, le mercredi 19 juillet, et au parc Bellevue de Pincourt le vendredi 11 août.

L’OSM aussi

Avant la grande virée musicale qui se tiendra à la mi-août, avec son Gershwin sur le parvis du Stade olympique, l’Orchestre­­­ symphonique de Montréal sera aussi dans les parcs. Sous la direction du chef assistant Adam Johnson, avec en vedette le clarinettiste solo Tood Copp, vous pourrez entendre des œuvres de Strauss, Verdi, Tchaïkovski, Verdi et James Horner pour la portion cinéma. Le 25 juillet au parc Poly-Aréna de Brossard, le 26 juillet au parc équestre de Blainville, le 27 juillet au parc promenade Bellerive et le 28 juillet au parc de l’île des moulins de Terrebonne. Les concerts gratuits débuteront toujours à 19 h 30.

Du côté de Lanaudière

Samedi 15 juillet, le chef Stéphane Laforest et la Sinfonia de Lanaudière recevront trois jeunes solistes. Autour des œuvres de Glinka, Saint-Saëns, Grieg et Liszt, vous pourrez entendre les brillants interprètes que sont la violoniste Laurianne Houde et les pianistes Emily Oulousian et Zhan Hong Xia. À l’amphithéâtre de Lanaudière, à 20 h.

Sébastien Ricard - Tango Boréal Photo courtoisie ★★★★ La bibliothèque interdite - ATMA classique/Naxos Entre le classique et l’univers du tango, cette nouveauté tombe à point en cette saison estivale. Pour cette bibliothèque interdite où il question de l’Argentine, pays du tango, le chanteur Sébastien Ricard a fait appel au joueur de bandonéon Denis Plante et son Tango Boréal. De cette alliance qui fonctionne à merveille, nous partons en voyage, en paroles, chants et musique. Plus qu’un résultat étonnant, c’est un magnifique conte qui nous est offert, avec ses bribes de poésie et l’univers enchanteur du tango.

