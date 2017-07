George A. Romero, le père des films de zombie est décédé

Le légendaire cinéaste et créateur des films de zombies moderne est décédé à l’âge de 77 ans selon sa famille.

Le réalisateur serait décédé dimanche à la suite d’un bref combat contre un cancer des poumons.

Romero s’était fait connaître pour avoir réalisé le classique de 1968 Night Of The Living Dead, un film qui a inspiré une génération complète de cinéastes. Au moment de sa sortie, le film avait semé la controverse en optant pour un comédien noir pour incarner le personnage principale.

Romero a aussi réalisé les films Dawn of the Dead, Diary of the Dead et The Crazies.

On se souviendra de lui comme de l’homme qui a fait entrer les zombies dans la culture populaire.