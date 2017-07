Le soul de Liana

Celle qui a séduit tous les juges à La Voix en 2015 part maintenant à la conquête du grand public avec son premier EP, Prime Time. Avec de solides chansons originales et une présence sur scène indéniable, Liana a séduit la foule de Place d’Youville, dimanche.

Artiste des plus prometteuses, bien connue à Québec, Liana nous a amenés dans son univers. Avec son look décontracté, elle a livré ses chansons originales avec assurance, devant une petite foule qui n’a cessé de prendre de l’ampleur, en début de soirée.

Totalement investie dans son art, celle qui a beaucoup joué dans les bars y a sans doute renforcé sa présence sur scène et sa force d’interprétation.

Avec sa voix chaude et puissante, sublime dans toutes les nuances, la jeune chanteuse de 25 ans a mis de l’avant les pièces de son EP, lancé en mars dernier.

De nouvelles chansons

Liana a aussi servi plusieurs « exclusivités », des chansons « sexy » toutes récentes, toujours dans la langue de Shakespeare, dont Better Days, la planante Wake Up, et Winter In May.

Dans la même veine que les pièces de Prime Time, elles empruntent autant au r’n’b qu’à l’électro et au soul. La chanteuse a promis que ce nouveau matériel se traduirait en vidéoclip prochainement.

Liana était accompagné de cinq musiciens. « Pour des gens de Québec, qui ont grandi avec le Festival d’été, c’est une magnifique chance d’être ici », a-t-elle dit après une heure de spectacle.

Celle qui s’inspire des Beyoncé de ce monde possède tout pour tirer son épingle du jeu, et a, déjà, un son bien défini.