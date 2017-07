Le tzatziki au banc d’essai

D’origine grecque, le tzatziki gagne en popularité au Québec. Pour accompagner viandes et poissons, ou encore en guise de trempette, il est un parfait condiment pour la saison estivale. Traditionnellement préparé avec du yogourt, du concombre et de l’ail, on trouve sur les étals des supermarchés plusieurs déclinaisons du produit, dont certains préparés avec de la crème sure. Quelles sont les meilleures options ?

Les options plus légères

Menu Bleu : Il contient seulement 30 calories et 2 g de lipides (1 g de gras saturés) par portion de 30 ml, ce qui classe ce tzatziki dans nos meilleurs choix. On aime aussi le fait que le yogourt figure en tête de liste.

Fontaine Santé : Avec 40 calories par portion, la version avec yogourt s’inscrit aussi dans nos choix légers. Il n’apporte pas plus de gras saturés que le choix précédent et affiche une très belle liste d’ingrédients.

Skotidakis : Source de calcium, ce produit apporte 45 calories et 3,5 g de lipides (dont 2 g de gras saturés). À l’instar de Fontaine Santé, on apprécie la liste d’ingrédients. Fait de yogourt grec, il apporte 2 g de protéines par portion.

MarMina santé — léger : Chaque portion de 30 ml (2 c. à soupe) contient 35 calories et 2,5 g de lipides (dont 1,5 g sous la forme de gras saturés). Fabriqué au Québec, ce produit se distingue par sa faible teneur en sodium, soit 65 mg par portion. Petit bémol toutefois quant à sa liste d’ingrédients ! Ce tzatziki est composé de solides de lait, mais on aurait préféré qu’il soit fabriqué avec du yogourt.

Les choix plus riches

Fontaine Santé : Composé de crème sure, ce tzatziki est assurément plus gras (6 g de lipides) et plus calorique (70 calories) que les autres options. Sa liste d’ingrédients est toutefois intéressante ! Pour une option plus légère, le tzatziki au yogourt de même marque est une solution de choix.

Marc Angelo : Même s’il est composé de yogourt, la présence d’huile de canola hausse la teneur en gras (5 g) et en calories (70) du produit. Sa teneur en sodium est toutefois modérée (90 mg) et on apprécie le fait qu’il soit plus protéiné que les autres variétés (4 g par portion).

Arahova et MarMina santé : Les versions régulières de ces deux produits affichent une valeur nutritive très similaire. Ils renferment 60 calories et 5 g de lipides (2,5 de gras saturés) par portion de 30 ml. Chaque tzatziki affiche également la même teneur en calcium, soit 4 % de la valeur quotidienne. Le produit de marque MarMina santé contient toutefois moins de sodium que le tzatziki Arahova.

Une composition qui se démarque

De trop nombreux consommateurs choisissent leurs produits alimentaires en ne se basant que sur le tableau de la valeur nutritive. Il est pourtant essentiel de porter une attention particulière à la composition des aliments que l’on achète en s’attardant à la liste d’ingrédients. Parmi les variétés de tzatzikis au banc d’essai, certains se démarquent en affichant une liste d’ingrédients épurée et rassemblant des ingrédients de qualité. Skotidakis, Fontaine Santé (avec crème sure et avec yogourt) et Marc Angelo commercialisent un tzatziki avec des listes épurées. Ils sont exempts d’additifs alimentaires et de substances laitières modifiées. La marque Arahova (surtout l’option légère) déçoit particulièrement côté liste d’ingrédients.

Une trempette qui se démarque

La trempette tzatziki est considérablement moins riche et calorique que les trempettes crémeuses de type ranch du commerce. Même nos choix plus riches constituent donc de bonnes options comparativement à d’autres trempettes. Le houmous contient, quant à lui, un peu plus de calories que le tzatziki, mais il reste un choix très ­intéressant.

Si l’on se sert une portion raisonnable de condiment (soit 30 ml à 60 ml), plusieurs choix s’inscrivent dans un menu équilibré. Comme pour toute trempette, on évite de prendre le pot complet ! Pensez aussi à varier vos crudités : carottes de couleur, asperges blanchies, radis, pois mange-tout, fenouil, champignons variés... On peut aussi servir le tzatziki avec du pita de blé entier grillé !

Notre analyse

11 produits ont été analysés.

Pour une portion de 30 ml, soit 2 c. à soupe, les différentes variétés de tzatzikis testées contiennent :

De 30 à 70 calories

De 2 à 6 g de lipides

De 1 à 3 g de lipides saturés

De 65 à 120 mg de sodium

De 1 à 3 g de glucides

De 1 à 4 g de protéines

De 2 à 6 % de calcium

Une recette facile

Simple, économique, délicieux... et facile à préparer ! Il suffit de marier yogourt nature, concombre râpé, ail et un soupçon de sel pour un choix léger qui plaira à tous. Décorer la préparation de feuilles de menthe fraîche ou d’aneth. Idéal pour accompagner l’assiette de crudités !