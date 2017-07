Les incontournables de la semaine

1. Le grand rendez-vous

►Festival des bières du monde

Cette année, le Festival des bières du monde a ajouté à sa programmation un volet musical digne des plus grands événements. Avec des spectacles qui mettent en vedette Sum 41 et Metric, le FBM remplira la Zone portuaire à coup sûr. Comme toujours, l’événement permet aux amateurs de bières de découvrir des micro-brasseries qui viennent des quatre coins de la planète dans une atmosphère conviviale. Le 3e événement brassicole en importance au Québec permet aussi aux amateurs de bières de parfaire leurs connaissances en présentant des ateliers toute la fin de semaine. Le festival se tiendra du 20 au 23 juillet prochain, au Vieux-Port de Chicoutimi

2. L’Événement des passionnés

►Saggeek

La convention qui réunit les geeks, ces amateurs de jeux vidéo, de séries télévisées cultes, de culture japonaise, etc., revient au Saguenay pour une deuxième édition. L’événement, qui a eu lieu pendant une seule journée l’an dernier, a été bonifié cette année en raison de l’accueil positif qu’il a alors reçu. Plusieurs activités sont au menu : on y retrouvera une salle de jeux vidéo comprenant une vingtaine de consoles, une salle marchande pour les collectionneurs d’objets rares et insolites, et une autre pour y tenir des panels et des conférences. Saggeek aura lieu du 21 au 23 juillet à l’Hôtel Delta de Jonquière.

3. Le secret bien gardé

►L’Île du repos à Péribonka

L’Île du repos, cette destination touristique située à Péribonka qui propose camping et plusieurs autres activités pour la famille, affiche une programmation de spectacles pour tous les goûts et qui ont lieu dans une atmosphère des plus intimes. Cette semaine, la chanson québécoise féminine est à l’honneur. Ingrid Saint-Pierre et Catherine Major se produiront respectivement vendredi et samedi prochain dans la salle de spectacle située sur une île privée, face au parc national de la Pointe-Taillon. La salle de spectacle de l’Île du repos compte 130 places et propose des spectacles jusqu’à la fête du Travail, en septembre.

4. Le spectacle de cirque

►Hook-up Le Bordel

La salle Le Météore présentera tout l’été un spectacle de cirque mettant en vedette des artistes ayant laissé leur marque au Cirque du Soleil et un peu partout à travers le monde. Hook-up Le Bordel s’installe à Dolbeau-Mistassini pour offrir aux spectateurs jeannois une ode aux plaisirs de la vie, dans une ambiance intimiste. L’événement souhaite venir en aide aux victimes d’un traumatisme de la moelle épinière. Les représentations de ce spectacle, créé par Fondation 33, débutent le 19 juillet et se tiendront jusqu’au 18 août prochain.