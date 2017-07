Quand ta mère n’est pas une mère

Je ne sais pas si vous me parlerez comme mes proches qui me disent que je devrais faire le deuil de ma mère telle que je voudrais qu’elle soit, mais je vous préviens, c’est une décision impossible pour moi. Voici un aperçu de ma vie pour que vous puissiez m’aider à diminuer mes souffrances.

Je suis la plus vieille d’une famille de trois dont les deux plus jeunes sont des jumeaux. Ma mère les a eus alors qu’elle avait dépassé la quarantaine et que j’avais huit ans. À cette époque j’étais déjà quasiment la mère de ma mère, car en bonne femme/enfant qu’elle était, elle comptait sur moi pour l’aider en tout. Mon père, très pris par ses affaires, n’était jamais à la maison et comptait sur moi pour le remplacer auprès de sa femme au plan moral, alors qu’il payait pour le reste, c’est à dire l’entretien ménager et domestique.

Ma mère ne s’est jamais remise de cette grossesse tardive et mes frères m’ont eue comme mère de substitution quand leur gardienne attitrée s’absentait. Je n’ai pour ainsi dire pas eu de jeunesse, devant toujours pallier à l’incompétence de ma mère dans l’accomplissement de ses tâches, auquel s’ajoutait son incapacité à acquérir de la maturité.

J’ai toujours été sa gardienne et son souffre-douleur, et ça c’est empiré depuis le décès de mon père en 2002. Mes frères ont très peu d’attachement pour elle vu qu’ils ne l’ont jamais vraiment connue dans leur enfance. Alors ça ne les intéresse pas de s’occuper d’elle. Ce qui fait que rendue à 65 ans, ma vie tourne autour d’elle et de ses besoins. Comme je n’ai pas de famille à moi et que je ne vois pas le jour où elle va changer puisque malgré ses 90 ans elle est en pleine forme et ne souffre d’aucune maladie, Je me demande comment lui apprendre à devenir adulte? Comment faire pour qu’elle me laisse ma part de liberté?

Fille et mère de sa mère

Je pense que vous souhaitez l’impossible vu l’âge de votre mère, et qu’à moins de prendre la situation sous l’angle d’un travail à accomplir pour acquérir vous-même une part de liberté méritée, vous ramez dans le vide. Une mère inadéquate, ça ne se change pas à 90 ans. La seule personne sur laquelle vous avez du pouvoir, c’est sur vous. Le jour où vous déciderez de vous accorder la liberté qui semble vous manquer, et bien vous prendrez les moyens de changer ce qu’il faut dans votre vie pour y parvenir. Mais comme malheureusement pour faire ça il va falloir priver votre mère de votre présence constante, que vous affirmez en début de lettre ne pas pouvoir le faire, et bien vous connaissez la réponse.