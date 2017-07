Régates de Valleyfield: Les frères Henderson champions une deuxième année de suite

VALLEYFIELD | Les frères Kent et Bert Henderson ont été couronnés vainqueurs de leur épreuve respective pour une deuxième année consécutive lors des Régates de Valleyfield.

Bert a démontré sa suprématie lors de la fin de semaine, lui qui a remporté son cinquième sacre à Valleyfield égalant du fait même la marque de Jean Théorêt, une légende des régates.

« Cette victoire est pour mon équipe. Sans eux, il aurait été impossible de remporter toutes ces victoires », a-t-il partagé en entrevue avec Le Journal.

Son frère Kent a pour sa part remporté sa course dans la catégorie Hydro350, alors qu’il avait connu un début de saison difficile. Il n’avait pas fait la finale dans deux des trois étapes cette année, alors que la finale de

Brockville avait été annulée. Cette victoire pourrait être un point tournant.

« L’an passé, c’était la même situation, puis on a gagné à Valleyfield, c’est un événement que tu veux gagner, ça a une signification spéciale », a-t-il avoué lors de la remise de son trophée.

Un Québécois en tête en 2,5 Litres

Originaire de la région de Valleyfield, Frédéric Couturier participait à sa première finale lors de l’épreuve de 2,5 litres, lui qui en était à une première finale depuis qu’il a commencé en 2011.

« Ça fait tellement du bien de faire une finale et en plus de terminer deuxième devant ma famille et les gens d’ici, a expliqué Frédéric Couturier. En plus, je suis rendu premier au classement, c’est encourageant pour le reste de la saison. »

Ce dernier a profité de l’abandon de Dylan Runne lors de la finale, lui permettant de passer au premier rang avec deux points d’avance (311 au total), après cinq épreuves.

Yan Beaupré délogé par Douglas Rapp

Le Québécois Yan Beaupré a vécu une déception en finale de l’épreuve Formule 2500, alors qu’il a devancé le pistolet au départ, étant pénalisé lourdement. Pour sa part, deuxième au classement avant la course, l’Américain Douglas Rapp a remporté la finale, ce qui lui a permis de passer devant Beaupré au classement général par trois points, avec 328.

« Ce fut une fin de semaine presque parfaite, le bateau avançait très bien et l’équipe a fait un excellent travail », a-t-il partagé en entrevue après la remise des trophées, hier.