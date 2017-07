Siffler de rire

Depuis ses débuts il y a plus de 25 ans, Fred Radix a été comédien, musicien et chanteur. Mais cette année, c’est en tant que siffleur et humoriste que le Français vient rencontrer le public québécois.

Présenter un spectacle entier en sifflant ? La proposition est peu conventionnelle, concède Fred Radix.

« Plusieurs personnes ont d’abord cru que j’étais cinglé », ricane Fred Radix depuis la France, en vidéo­conférence avec Le Journal la semaine dernière.

« Mais il faut dire que, moi non plus, je n’aurais jamais cru en faire un spectacle complet », ajoute-t-il.

Humour et musique classique

Créé il y a quatre ans, Le siffleur a pris du galon, passant d’un numéro d’à peine six minutes à un spectacle de plus d’une heure, présenté jusqu’à ce soir à la Cinquième salle de la Place des Arts. Sur scène, Fred Radix revisite certains des airs classiques les plus connus, appuyés d’un humour décalé et parfois absurde.

« C’est un spectacle qui est très drôle, mais c’est également un exercice de vulgarisation. Je sais que certains spectateurs viennent me voir à reculons, croyant qu’ils ne connaissent rien à la musique classique. Mais ils repartent en se disant que, finalement, ils connaissent bien des morceaux, comme Carmen de Bizet, par exemple », explique Fred Radix.

La dernière représentation du spectacle Le Siffleur sera présentée à la Cinquième salle de la Place des Arts à 19 h ce soir.