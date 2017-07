Une 50e édition au top

Avec P!nk, les Backstreet Boys, Metallica, les Who et tous les autres grands noms qui ont fait vibrer Québec pendant onze soirs, le Festival d’été a atteint le sommet de la montagne en 2017. Quel bilan tracé d’un événement dont la vitesse de croisière n’a jamais été aussi élevée que lors de cette édition 50e anniversaire ? Voici nos observations.

Des attentes élevées

Depuis quinze ans, la devise non officielle était « Toujours plus gros ». Or, plus que jamais en 2017, la programmation du Festival d’été pouvait se comparer à celles des grands événements comme Coachella ou Glastonbury, et a même surpassé l’affiche d’un Bonnaroo en déclin.

Pour l’avenir, les gens de Québec s’attendront à rien de moins qu’un autre défilé de gros noms. Ça tombe bien, il y en a des tonnes sur le marché, à commencer par Coldplay, U2 et Eminem, qu’on réclame chaque année.

L’argent est là, il s’agira pour le FEQ de saisir les chances.

Gestion de foules

Photo Stevens LeBlanc

Les risques de débordement étaient nombreux. On pense au concert sur un baril de poudre de Migos et à l’invasion de Metallica.

À ce chapitre, le FEQ peut dire mission accomplie. Tous les aménagements effectués ces dernières années — nouvelle entrée sur les Plaines, nouvel écran au parc de la Francophonie — ont permis une gestion presque parfaite des foules.

Oui aux découvertes

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

On a longtemps reproché au FEQ de jouer de prudence sur les Plaines au détriment des vedettes du courant indie.

Cette année, le directeur de la programmation a misé sur Gorillaz, un nom qui ne sonnait aucune cloche pour bien des festivaliers.

Pourtant, la réponse populaire a été plus qu’acceptable, et les curieux qui ont tenté leur chance sont ressortis des Plaines conquis. Il y a là un filon à exploiter. À quand Florence and the Machine ?

La zone avant-scène

Photo Agence QMI, Simon Clark

Kendrick Lamar et Danny Brown les ont semoncés. Le même problème a aussi ressurgi dans les années passées. Trop souvent, les artistes sur les Plaines font face à deux publics aux antipodes.

Un qui s’éclate en admission générale et un autre amorphe dans la zone avant-scène. Pourrait-on déplacer cette zone sans priver les gens qui payent le gros prix d’un endroit réservé bien situé ? Pour l’ambiance de show, ce serait souhaitable.